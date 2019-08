Un foco de listeria puede ser tu nevera: así puedes evitarlo

Como ha quedado demostrado, la listeria es una bacteria peligrosa y resistente, aunque muy controlada, y que solo causa enfermedad si se digiere viva. Es decir, se elimina con la cocción de los alimentos, pero es inmune a otros procesos como la sal o el ahumado y a las bajas temperaturas. Precisamente uno de sus focos de propagación es la nevera.

Por eso para prevenirlo es importante mantener una temperatura cercana a los cuatro grados y por supuesto mantenerla siempre limpia. Y ante cualquier derrame, limpiarlo inmediatamente con papel de cocina en lugar de un paño, de forma que evitemos la transmisión de gérmenes.

Además una forma de prevenir la listerioris es ordenar los alimentos en sus correspondientes espacios de la nevera. Por ejemplo, como norma general, aquellos que ya estén cocinados no deben colocarse en ningún caso cerca de los crudos. Por ejemplo estos últimos podemos guardarlos en la parte inferior y así si hay algún derrame evitaremos en cierta medida que recorra toda la nevera. Los alimentos cocinados por nosotros, mejor en la parte superior.

Además los alimentos que no estén envasados debemos introducirlos en un tupper o bolsas alimentarias.

Bien es cierto que meter un alimento con listeria en la nevera "no es cosa fácil", pues es una bacteria que está "supercontrolada", lo que no quita para que se puedan producir brotes como el originado en Andalucía.

En cualquier caso hay que prestar especial atención a la contaminación cruzada. Es decir que si se corta una carne o pescado crudo sobre una tabla y se usa sin higienizar para picar un vegetal que se va a comer crudo la bacteria puede pasar de la tabla al alimento.

Los expertos aconsejan lavarse bien las manos antes y después de manipular alimentos, no consumir lácteos que no estén pasteurizados, limpiar la encimera después de haber tocado alimentos como pescado crudo, huevos o verduras, no consumir productos caducados y cocinar la carne por encima de los 75 grados.