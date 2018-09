Ferran Adrià apadrina la nueva edición de "Aroma árabe", de Salah Jamal

El chef Ferran Adrià ha apadrinado hoy la presentación de una nueva edición ilustrada y ampliada de "Aroma árabe. Recetas y relatos", un libro del palestino afincado en Barcelona Salah Jamal, que introduce al lector en aspectos de la cultura del mundo árabe a través de su gastronomía.

Considerado un libro de culto en el ámbito de la cocina árabe desde que apareciera hace casi 20 años, las editoriales Planeta Gastro y Cossetània publican ahora de nuevo, en castellano y catalán, esta obra después de haber sido revisada y completada por el autor con nuevas anécdotas y recetas, además de contar con fotografías de Marta Torrent.

A caballo entre un recetario y una autobiografía, "Aroma árabe" presenta un total de 54 recetas que Salah Jamal recopiló desde su llegada a Cataluña hace 50 años y que acompaña con relatos históricos, costumbres culinarias y anécdotas del mundo árabe.

En el libro se incluyen desde el clásico "hummus" y las brochetas kebab, hasta los platos más cotidianos en los países musulmanes, como la maqlouba o el tabulé, o la salsa de yogur con pepino, así como los típicos y tradicionales postres de esta gastronomía.

El libro conserva el prólogo que en su día escribió Ignasi Riera, quien advierte al lector que "'Aroma árabe' es mucho más que un tratado de cocina árabe para convertirse en una sabia reflexión antropológica"

Ferran Adrià ha señalado hoy en la presentación de la obra que "el trabajo que ha hecho Salah sobre la gastronomía árabe es increíble, mucho más importante que un trabajo de cocina".

Para Adrià, la cultura y la gastronomía árabes "están poco representadas en nuestra sociedad, por lo que el trabajo de Salah es fundamental" para darlas conocer.

Salah Jamal ha señalado a Efe que el libro es un compendio de platos representativos del mundo árabe con el apoyo de anécdotas, hechos históricos y costumbres culturales.

No obstante, ha advertido de que no puede hablarse estrictamente de una "cocina árabe" de forma global porque "la cocina marroquí es totalmente distinta de la de Oriente Medio, igual que no se puede hablar de una cocina europea".

Salah Jamal destaca, sin embargo, que se trata de una cocina mediterránea que tiene muchos puntos de contacto con la gastronomía peninsular desde los tiempos de Al Andalus, que ha dejado el uso de palabras derivadas del árabe y de muchas especias para condimentar los platos.

A este respecto, Salah Jamal puntualiza que la comida árabe usa numerosas especias, por lo que se trata de una cocina aromática, pero no picante, como la india o la mexicana.

Hombre polifacético, Salah Jamal es doctor en Medicina, licenciado en Geografía e Historia y ha sido profesor de Diversidad Cultural y Alimentación en la Universidad de Vic (Barcelona).