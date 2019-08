La crítica más feroz y polémica hacia Jorge Javier tras presentar "Supervivientes"

Las Azúcar Moreno participaron este año en 'Supervivientes', aunque es probable que los seguidores del programa apenas lo recuerden porque en el momento en el que abandonaron la isla fueron censuradas por Telecinco. Jorge Javier Vázquez, el presentador, llegó a echarlas del plató asegurando que eran “personas non gratas para Mediaset”. En su momento, las cantantes no tuvieron la oportunidad de explicarse ni de dar su propia versión de los hechos. Aun así, casi dos meses más tarde han usado sus redes sociales para volver a sacar el tema, atacando directamente al presentador del programa.

“Queremos decir un par de cositas. Simplemente deciros que nosotras estamos muy recuperadas de lo que hemos vivido hace dos meses, gracias a Dios, tanto nosotras como los que nos quieren saben cómo somos y la verdad es que en ese sentido estamos muy bien y muy tranquilas” comenzaban explicando en su vídeo aun en un tono bastante tranquilo y neutral. “Queríamos mandarle un mensaje a una persona que fue muy cruel en sus palabras, creo que esa crueldad no va con lo que nosotras hemos hecho, no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie, no somos lo que nos dijeron ni muchísimo menos” comentaron haciendo referencia a todas las palabras que intercambiaron con Jorge Javier Vázquez tras su salida.

“Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que vi. Jorge no se puede ser así, el que la hace la paga. Tu has venido de abajo, tu has servido cafés, tu has sido un don nadie y nadie te ha hablado así” sentenció Toñi Salazar. “Esta persona nos ha hecho un daño moral tremendo y eso no se puede hacer, con dos personas que llevamos trabajando desde que tenemos uso de razón. La gente nos quiere, nos aplaude, nos miman, eso es el regalo más importante para nosotras. Para terminar, no hace daño quien quiere sino quien puede, así que que te vaya bonito”.

Jorge Javier Vázquez ha recibido todas estas palabras en mitad de sus vacaciones por lo que, por ahora, no se ha pronunciado. Sin embargo, es probable que cuando vuelva a su programa habitual no pierda la oportunidad de mandarles algún recado.