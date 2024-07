Las guardias son de lo más común en las profesiones relacionadas con la salud. Desde los médicos en los hospitales, hasta los farmacéuticos en los establecimientos. A lo largo de la noche pueden ocurrir todo tipo de emergencias para las que sea necesario hacer una visita urgente. No obstante, quienes trabajan por las noches se ven obligados a vivir experiencias de todo tipo, entre las que existen, por supuesto, "visitas" que no son consideradas en absoluto urgencias.

Estas situaciones, muchas veces, las comparten a través de redes sociales y en este caso lo ha hecho Álvaro Fernández, un farmacéutico madrileño de la ciudad de Alcalá de Henares, que bajo el usuario @farmaceuticofernandez en TikTok, ha publicado recientemente un vídeo en que ha contado lo que le ocurrió durante una de sus últimas guardias. En este caso no fue particularmente por lo que le pidió un cliente, sino más bien por lo que le dijo cuando él le preguntó qué necesitaba y qué le ocurría.





Un farmacéutico está de guardia, atiende a un cliente y no da crédito a lo que le responde

"He estado de guardia y... cómo empezamos", son las primeras palabras del farmacéutico ante la cámara con un claro gesto de incredulidad. Sorpresa que él mismo confirma a continuación: "A mí me pasan cosas que yo digo a veces, dónde está la cámara oculta, tiene que haber una o algo".

Seguidamente, Álvaro Fernández explica que a las cuatro de la mañana fue un hombre a la farmacia. "Claro, yo "hola, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Dígame qué le pasa". O sea, es una frase estándar, o sea lo típico que se dice, sin más". Su sorpresa fue mayúscula al recibir la respuesta: "Me contesta el tío que lo que le pasaba era otro tema, que no era mi problema y que al preguntarle me estaba saltando su derecho a la confidencialidad del paciente".

A todo esto, él reaccionó: "Pues no vamos a avanzar, porque si a partir de ahora el farmacéutico no le puede preguntar al paciente qué le pasa, este trabajo se va a complicar muchísimo". Después de esta historia, concluye: "A todo esto para acabar pidiéndome, a continuación, una crema para las hemorroides, que yo no he podido evitar asociar en mi mente y pensar, "pues tendrá hemorroides". Sin querer, porque no quería incurrir en asociación ilícita o algo así, no sé", concluye Fernández.









Así es Álvaro Fernández, el farmacéutico que desmonta bulos en TikTok

Álvaro Fernández es un joven de 33 años que trabaja en Farmacia Cloud de Alcalá de Henares. Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado la impresionante cifra de 13 millones de likes.

Su aventura en TikTok comenzó con una pequeña parodia de esa típica situación que podemos experimentar todos en el trabajo. Una persona va a la farmacia de guardia que tenga al lado a comprar compresas y tampones para su pareja porque esta tiene la regla. Este chico no tiene mucho conocimiento sobre qué productos tienen que adquirir. “En el vídeo, el chico al final se lo llevaba todo porque no entiende nada de los diferentes tipos de estos productos femeninos”, comentó el sanitario hace algunos años en una entrevista.

Uno de los grandes atractivos que posee este ‘tiktoker’ es el mero hecho de que ayuda a la gente. Ejerce una labor social que no estamos acostumbrados a apreciar en plataformas como esta y ese gran apoyo que desde un principio recibió, fue toda una sorpresa por el alcance que había logrado nada más dar comienzo a su gran aventura.