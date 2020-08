Dora Postigo debuta en el cine y es portada de Vogue con solo 16 años

Carmen Martín

Dora Postigo lleva el arte en los genes, es la nueva revelación musical, una adolescente talentosa y ecléctica que, además de debutar en el cine con el director y actor Paco León, será este jueves portada de Vogue con una imagen en la que guarda un parecido increíble a su madre, Bimba Bosé.

"Me impresiona ser portada de la revista Vogue, cuando me lo propusieron me quede en 'shock',", ha explicado este miércoles a Efe Dora Postigo, hija del realizador y músico Diego Postigo y de la polifacética Bimba Bosé, fallecida en enero de 2017 tras dos años de lucha contra el cáncer.

"Si la música es lo mío, ¿por qué me proponen ser portada de una revista de moda?", se pregunta esta artista de gran talento que, a pesar de su corta edad, considera que ha sido "una oportunidad increíble" para mostrar su música.

Y así, Dora Postigo, rebautizada como Dora Salvatore, apellido en honor a su madre, es la primera adolescente de 16 años que aparece en la portada de la mítica revista.

Desinhibida, creativa y jovial, esta joven es la última de una de las familias con más carisma y legado artístico de España que incluye desde el toreo de su bisabuelo Luis Miguel Dominguín hasta el gusto por el arte contemporáneo de su abuela paterna Martha Breeedveld.

"Para mí la música es una vía de escape, me calma y la utilizo para expresarme en función de mi estado de ánimo", dice la cantante, que actuó en público con tan solo 9 años junto a su madre.

Un año después, en el 40 cumpleaños de su padre, volvió a repetir experiencia junto con un coro de otras dos niñas. "Me daba corte actuar, tenía tensión, era estresante".

Ahora no tiene miedo a los escenarios, reconoce que se siente cómoda: "Han sido ya tantas veces que consigo abstraerme y actúo como si estuviera en mi habitación".

Han pasado seis años desde aquellas actuaciones y esa niña se ha convertido en la nueva revelación musical. "Amo la música, me gusta experimentar, mezcla y jugar con ella sin prejuicios", dice esta joven a quien hacer siempre lo mismo le aburre.

Para ella, la música ya no es un hobby, es una profesión. Con cinco "singles" lanzados hasta la fecha y mas de 8 millones de reproducciones en Spotify y otras miles en Youtbe, DORA, -su nombre artístico- tiene varios proyectos, entre ellos preparar su primer EP para fin de año y protagonizar la próxima película del actor y director Paco León, quien dirigió el videoclip de su canción "Ojos de serpiente".

Un nuevo reto que le da "vértigo", dice, sorprendida con esta aventura. "Nunca me he visto cerca del cine, mi vida siempre ha sido la música".

Por ahora no puede contar nada, "aún es secreto", dice esta artista, que ama vivir experiencias nuevas y quien confía plenamente en Paco León.

Además de cantar, Dora también compone sus propios temas. El nuevo "Oxena", nació de una frase "con flor en mano" y de una ruptura real, una composición que verá la luz con un vídeo firmado por su tío, el fotógrafo Gorka Postigo, y Nono Vázquez.

A la hora de componer, reconoce que si antes esperaba a que le llegase un 'flash' de inspiración, ahora hace el ejercicio de escribir, de trabajar. "Así me surgen muchas más ideas", dice Dora, que ahora en verano no para de escuchar hip hop.

Dora guarda un gran parecido con su madre, incluso en los movimientos de hombros a la hora de moverse y de bailar: "Yo quiero ser yo misma, claro, pero las cosas que me gustan siempre tienen que ver con ella. Es mi manera de tenerla siempre cerca", dice.

Este verano ha actuado en streaming en el BBKLive, y tiene previsto repetir en 2021, además de participar en el Low Festival y en el Conde Duque de Madrid, un trabajo que compaginará con la vuelta al instituto.

"Llevo bien los estudios con la música, escribo a ratitos, me lo tomo con calma", asegura, y califica su música como "bastante oscura, con mucha mezcla electrónica y, a la vez, también bailable".

Sueña con terminar su disco, pero no quiere "sacar trece canciones a voleo", sino que prefiere esperar y tener temas que le gusten, subraya Dora Postigo, que también ha hecho sus pinitos en moda siendo imagen de la firma DavidDelfin, un papel que ha heredado de su madre.

"La moda tiene que ver mucho con la música", asegura esta adolescente que con mucha naturalidad y madurez relata como ha tenido "ese punto de moda" y ha participado durante las vacaciones en el trabajo fotográfico de su tío o Gorka. "Con mi madre también he tenido ese punto".