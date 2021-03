Un estudio español apunta que la dieta mediterránea previene infecciones de la covid-19

El doctor Miguel Ángel Martínez-González, epidemiólogo y catedrático de la Universidad de Navarra, ha avanzado este martes resultados del estudio SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) que muestran que la dieta mediterránea previene infecciones de covid-19.

"Hay una protección significativa. Este estudio es revolucionario. Es la primera vez que se tienen en el mundo datos de este tipo", ha resaltado durante una conferencia en la que ha recibido el Premio Instituto Danone a la Trayectoria Científica en Alimentación, Nutrición y Salud 'Dr. Carles Martí Henneberg'.

Este trabajo, liderado por el investigador Rafael Mª Pérez Araluce, ha realizado un seguimiento de más de 9.000 participantes que han seguido la dieta mediterránea para comprobar si descendía el número de infecciones por covid-19. Aunque aún no ha sido publicado, Martínez-González ha señalado que "tiene mucha lógica que la dieta mediterránea proteja del coronavirus pero había que demostrarlo con actos empíricos".

Este experto lleva más de 30 años investigando la relación entre nutrición y salud, y ha liderado el mayor estudio realizado hasta ahora sobre los beneficios de la dieta mediterránea en la salud, el 'Predimed'.

Esta investigación consiguió demostrar en 2013, en un artículo publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', que la dieta mediterránea reduce un 30 por ciento el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular. Asimismo, nuevos análisis de 'Predimed' mostraron que también conseguía disminuir los casos de diabetes o de cáncer de mama. "Ante estos datos, no es extraño que sea considerada como la mejor dieta del mundo. Es el paradigma fundamental", ha reivindicado.

Martínez-González ha argumentado que la pandemia de covid-19 no es la única, sino que también hay una pandemia de obesidad. "Tenemos una pandemia bien conocida que ha trastornado las vidas de todo el planeta y está matando a millones de personas. Pero la obesidad también existe: en 1975 había unas 100 millones de personas con obesidad en el mundo, en 2015 hasta 600 millones y ahora se estima que 700", ha esgrimido.

Al respecto, ha indicado que la pandemia de coronavirus "va a pasar" pero que la de la obesidad ha llegado para quedarse. "Produce cuatro millones de muertes al año. Tenemos una pandemia muy difícil de afrontar que va a estar aquí mucho tiempo. Además, se potencia una a la otra, ya que la obesidad aumenta un 48 por ciento el riesgo de muerte por covid-19", ha advertido.

"La obesidad hace que la infección por coronavirus sea más frecuente y más grave. La actual pandemia de coronavirus probablemente no existirá dentro de un año, pero seguiremos padeciendo esta gigantesca pandemia de obesidad, con un exceso de peso que causa más de 4 millones de muertes al año", ha remachado Martinez-Gonzalez.

El catedrático de Salud Pública ha recordado que en Estados Unidos una de cada cuatro personas sufre ya obesidad severa y en 2030 se prevé que en algunos de sus estados el 60 por ciento de la población sea obesa. En España, los problemas de sobrepeso y obesidad también se han visto agravados por las consecuencias del confinamiento, como el sedentarismo o los malos hábitos alimentarios y "este exceso de peso afecta ya a un 70 por ciento de la población".

Otro de los miembros del Instituto Danone, José Manuel Moreno, especialista en nutrición infanto-juvenil, ha alertado de que "la obesidad infanto-juvenil se ha convertido en un problema de salud pública en países occidentales". "España no es ajena a esta situación: entre el 30 y el 40 por ciento de nuestros niños y jóvenes tienen sobrepeso", ha lamentado.

En este punto, Martínez-González ha detallado que la obesidad es "un problema realmente grave". Ante los datos que avanzan una mayor prevalencia de la obesidad en los próximos años, el especialista ha alertado de que "los sistemas sanitarios van a entrar en crisis porque hay una obesidad descontrolada".