Un vecino de Valencia se hace viral por su reacción a un cartel que ponen en su portal: "Os vais a acordar..."

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa o cuando se toman decisiones técnicas que afectar al día a días de los habitantes. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos o consecuencia que implica cualquier tipo de reforma. Esto se debe a que cualquier tipo de reforma puede terminar con la paz y la tranquilidad que se respira entre los vecinos. Los golpes, el polvo, el ruido, la suciedad... Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

Esto es lo que le sucedió a un usuario. Esta vez se ha dado un conflicto en un bloque de pisos de Valencia, donde se ha dado un desencuentro vecinal que ha sido compartido por la cuenta de Twittter, 'Líos de Vecinos', que se suele dedicar a recopilar contenido sobre problemas entre personas que residen en el mismo edificio.





"Os vais a acordar de los que estáis haciendo..."



Esta vez, el motivo de la bronca se debe a que se va a llevar a cabo un corte de agua en el edificio, el que durará seis horas para realizar tareas de mantenimiento para sustituir la acometida general. Esto no le ha hecho mucha gracia a los vecinos, dado que es algo que afecta directamente a sus hogares y su rutina. No obstante, hubo una persona concreta a la que le sentó peor de lo previsto el trastorno de no poder hacer uso del agua corriente durante largo rato.

Asimismo, le cabreó todavía más la indicación de los operarios, que advierten, como se puede leer en un folio pegado en el ascensor, que “debido al corte de agua se puede producir una obstrucción de los filtros de los grifos y, por tanto, una pérdida de presión de agua. Revisen dichos filtros”.

Al leer la advertencia que habían colgado en la pared de la entrada del portal, el vecino en cuestión estalló y no dudó en pronunciarse en el mismo cartel con un boli en mano: "Os vais a acordar de los que estáis haciendo...". Sin embargo, este tuvo respuesta de otro vecino que usó el mismo método de escritura para contestar: "Pon número de puerta, a ver si tu voto vale algo".