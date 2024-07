Esta es la planta que has visto toda tu vida en la carretera, pero que aún desconoces

En las carreteras podemos encontrar una serie de objetos que suelen ser bastante limitados: señales, radares, quitamiedos, guardarraíles... Todos estos elementos están colocados en las diferentes vías de circulación con el objetivo de facilitar la circulación y establecer el orden y la seguridad de todos los conductores.

Hay algunas vías de circulación en las que hay solo un carril para cada sentido y no hay una separación entre ambos, pero hay otras, como en las autopistas o autovías en las que si podemos encontrar una zona no circulable separada por vallas metálicas, que normalmente se denomina mediana. En muchas ocasiones, en estas separaciones no se suele ver nada, pero hay otras zonas en las que en ese hueco se coloca algo de vegetación, y que si hacemos un poco de memoria, suele ser casi siempre el mismo tipo de planta. Unos arbustos altos, de hoja alargada y que pueden tener flores. Te hablo de la adelfa.





¿Cuál es esta planta?

La Real Academía Española (RAE) la define como: arbusto de la familia de las apocináceas, venenoso, muy ramoso, de hojas persistentes semejantes a las del laurel, y grupos de flores blancas, rojizas, róseas o amarillas. Pero, ¿por qué hay adelfas en la carretera? Hay varios motivos por lo que se usa este tipo de arbusto en estás vías.

El primero es porque las adelfas son muy frondosas y ayudan a que no se vean pasar los coches que van en dirección contraria. Esto es bastante beneficioso, sobre todo por la noche, para evitar deslumbramientos de otros vehículos que circulan por el carril contrario. Otro de los motivos es que pueden servir como amortiguación en caso de que se produjera un accidente. Según explica la web 'Circula seguro´, "las adelfas reducirían la severidad de impacto mediante la absorción de una parte de la energía cinética del vehículo y la reconducción de su trayectoria"





Problemas de las adelfas

Aunque también existen una serie de desventajas que hay que tener en cuenta con la presencia de estas plantas. Las adelfas y su gran corpulencia podrían ser peligrosas en el caso del impacto o una salida de la vía, contradiciendo lo dicho anteriormente ante la posibilidad de que absorbierán el golpe. Esto dependerá logicamente de los grandes y fuertes que sean las ramas del propio arbusto.

Por otro lado, el mal mantenimiento de las mismas y una ubicación demasiado cercana a la vía, puede hacer que las ramas lleguen a rozar a los vehículos que circulen por la carretera. Otro problema es que sus propias raíces puedan estar muy crecidas haciendo que se deforme parte de la vía. La frondosidad y cercanía de estos arbustos al asfalto también produce otro problema, el efecto túnel sobre los conductores, que podría hacerles perder el sentido de la velocidad real a la que circulan.