Esta es la palabra que más le emociona oír a los perros: Aumenta en un 36% su frecuencia cardíaca

El número de perros y gatos que hay en España cada vez es mayor y son cada vez más los españoles que tratan de tener todas las claves de educarlo de la mejor manera posible ya que, al final, no deja de ser alguien más de la casa. Según datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), en España ya hay hasta 7 millones de perros registrados del total de las 13 millones de mascotas.









De hecho, si tomamos como referencia este último número total, nos queda una realidad reveladora: se trata de un 50% más si los comparamos con el número de menores de 14 años, que son 6 millones y medio. En España hace tiempo que hay más canes que niños. Pero, ¿sabemos hablarle a nuestros 'mejores amigos'? Según el portal de mercado online británico OnBuy hay una lista completa de 16 palabras que son las que más le gusta escuchar a estos animales y, una en concreto, les acelera la frecuencia cardíaca hasta en un 36% en el momento en el que la escuchan.





La palabra que más emociona a los perros



Ya hace sólo un año, un estudio en el que colaboró la especialista en área cognitiva, Laura V Cuaya, determinó que los perros pueden identificar el idioma en el que le hablan los dueños. 18 canes, 16 de ellos con dueños húngaros, y 2 de amos españoles, escucharon fragmentos de El Principito en ambos y idiomas y los sensores detectaron reacción en el cortex por parte de aquellos acostumbrados al idioma que estaban escuchando.









Ahora, el estudio de OnBuy va más allá: hay palabras que les gustan más que otras. 4.389 dueños de mascotas de Reino Unido han sido encuestados sobre las frases a las que más reaccionan sus perros. Aquellas que más coincidían fueron probadas con 60 animales, todos de razas y tamaños diferentes, monitorizando la frecuencia cardíaca, partiendo de una base de 115 latidos por minuto y, a partir de ahí, los niveles superiores han sido tomados como traducción de felicidad o emoción en el animal.

Así, la palabra que más les aceleraba el pulso era “paseo”, que lo aumenta en un 36% hasta los 156 ppm (pulsaciones por minutos), lo que se interpreta como una gran emoción. Le sigue muy de cerca “comida” o “come”. En el listado aparecen también “cógelo”, “busca”, “buen chico” o “¿eso qué es?”, que acelera su pulso hasta las 135 ppm. Por último, están “galleta”, “pata”, “vamos”, “habla”, “rueda” y, la que menos les estimula, “¿vamos a casa?”.









Qué hacer si un perro va a atacarte



Pero, una vez que sabemos cómo hablarle a nuestra mascota, también tenemos que abordar otros aspectos del comportamiento que resultan incluso más clave que las palabras: cómo enseñar al animal a no atacar o, incluso, a defenderte de un ataque. Hace unas semanas, a una joven de 27 años, la mató una jauría de perros en Roales del Pan, en Zamora. Esa misma semana Inma Valderrábano, adiestradora canina y representante de la Asociación Nacional de Adiestradores y directora del centro canino SitCan, daba las claves en Fin de Semana de COPE sobre qué hacer en una situación de riesgo.

Audio









Aunque admitía que pasa pocas veces, sí que dice que "no asombra, porque son casualidades que se dan en los paseos, y muchas veces provocadas a veces por el ser humano". "En el perro esta agresión no es natural, no es instintivo del animal, tiene una naturaleza, se puede provocar o disminuir en función de las necesidades del ser humano, tienen un trabajo y labor que hacer, son pastores, hay que tener conocimientos previos y qué hacer en ese tiempo de situaciones" expresaba. Pero, ¿qué les pone en alerta a los canes?

Para la experta, hemos debido tener algún comportamiento que ellos hayan identificado como peligroso. "Si sienten que hay una presencia ofensiva de alguien, su función es protegerlos, van aumentando la intensidad de avisos hasta que no pueden más. Han dado avisos para que dejemos de hacer unos comportamientos que estamos haciendo, en primera instancia no van a atacar" apuntaba.