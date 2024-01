Una española viaja a Corea, hace un tour por el país y lo que ve en la carretera le obliga a parar el coche

Solo aquellos que viven fuera de país de origen sabe qué se siente al estar lejos de casa. Aunque en muchos casos, los españoles que viven en el exterior son felices con su vida actual, es habitual echar de menos algunas costumbres de España, como puede ser nuestra gastronomía o el carácter sociable de los españoles.

En ocasiones, puedes dar con lugares que parecen españoles fuera de nuestras fronteras. Esto es lo que le ha ocurrido a una joven que se hace llamar 'Alien en Corea' en su cuenta de TikTok. En uno de sus últimos vídeos muestra como se ha "teletransportado" a nuestro país durante su estancia en Corea.

Un Mercadona, Marbella o Don Quijote en Corea

"Íbamos conduciendo por Corea cuando de repente empezamos a sentir una presencia cercana", comienza diciendo la voz en off que narra el vídeo. "Era un pueblo español", reconoce sorprendida, al tiempo que muestra el cartel de entrada del lugar en el que se puede leer "España Village".

Al pasar la entrada del pueblo, la joven comienza a fijarse en todos los detalles en un ataque de nostalgia a su país de origen. "Ojalá hubiera un Mercadona aquí", imagina, antes de llegar a un bar llamado Marbella Café. Se encuentra entonces "el típico coche español con flores Okno".





También hay una panadería, e incluso el pueblo cuenta con una estatua de Don Quijote junto a varios "molinos de la Mancha". En la pared de uno de los locales se pueden ver unas pintadas, que a la joven le recuerdan a "las bailarinas del WhatsApp".

Continuando su recorrido, dan con una tienda en la que se puede encontrar "el típico souvenir" que venden en la mayoría de ciudades de España, desde Cádiz hasta Galicia, pasando por Madrid. Para terminar, nos muestra la puesta de sol del lugar, que compara con una que podrías ver en Mallorca.

Recibe una llamada de su jefe para despedirle por este inesperado motivo

En los últimos días, es habitual que triunfen en redes vídeos de jóvenes que viven fuera de nuestras fronteras y que han pasado por situaciones un tanto anecdóticas, como el pueblo que ha encontrado esta chica en Corea. Otro de estos ejemplos es el de Sergio Valla, que reside en Australia.

El joven contó el motivo por el que le han despedido del trabajo en su cuenta de TikTok. "No les gustaba la gente que tenía dos trabajos", decía, visiblemente molesto. Este joven también añadía que trabaja en dos restaurantes. De chef en uno y de camarero en otro. Cuenta, además, que decidió explicar a uno de sus jefes su situación.





"Todo fue a peor. Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme". El español, de hecho, contaba el día que le dijeron que no volvería más a trabajar en uno de esos puestos.

En concreto, ocurría tras salir del turno de mañana en el otro establecimiento. "A las 16:30h, cuando ya estoy de camino, me llaman y me dicen que hoy no tengo que trabajar. Dicen que tienen demasiada gente y que no me necesitan".

Tuvo una breve (pero intensa) discusión por teléfono y Sergio contó que amenazó a los supervisores del restaurante. Si seguían faltándole el respeto, acudiría allí para hablarlo todo bien en persona.

Indica que finalmente no lo hizo. "No voy a perder el tiempo en ir hasta allí, pero era para que se diesen cuenta de lo mal que están tratando al personal". El vídeo en el que cuenta esta desagradable experiencia cuenta con casi 2 millones de visualizaciones y recoge todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.