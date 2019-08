Erundino de 'Los Lobos' revela el sueño que podrá cumplir gracias al premio millonario de '¡Boom!'

Erundino, Valentín, Alberto y Manu cumplieron uno de sus mayores sueños el ocho de julio, hace ya un mes. Los Lobos consiguieron el bote de 4.130.000 euros en '¡Boom!'. Con los 2.559.700 que acumularon en su longevo recorrido en el programa de Atresmedia, se llevaron un total de 6.689.700 euros, el mayor premio de la historia de los concursos televisivos.

Erundino Alonso dejó claro en una entrevista concedida a Antena 3 que no quería gastarse la parte de su premio en tonterías: "No me gustaría hacer el panoli", comentó con un tono jocoso. El participante del concurso vespertino de Atresmedia lo ha empezado a demostrar, financiando el documental 'El Ocaso del Rey', proyecto dirigido por el biólogo David Álvarez, en el que explica la vida del salmón.

Alonso ha viajado al oeste de Asturias desde La Alcarria, comarca de la provincia de Guadalajara, y ha publicado una fotografía donde muestra un paisaje idílico en pleno atardecer: "Con David Álvarez y Súper Jacobo de paseo por el occidente asturiano, admirando sus joyas, algunas en serio riesgo. David y Jacobo, protagonistas del último programa de Los Lobos, el día del gran bote. ¡Deseando ver 'El Ocaso del Rey'!".

Manu Zapata, de vuelta a la normalidad

A pesar del dinero que ha ganado en el espacio presentado por Juanra Bonet, Manuel Zapata ha reconocido que volverá a prepararse para las oposiciones para optar a un puesto de trabajo en Correos, igual que hizo antes de empezar su andadura en el concurso de Antena 3: "Sigo en ello y no quiero dejarlo. Pero sí que tengo claro que debo seguir con los pies en el suelo", ha explicado en Navarra.com. Ha dejado claro que, si gracias al concurso, se abrieran otras puertas laborales, serían bienvenidas.

Sin embargo, ahora quiere descansar y llevar a cabo el viaje que prometió hacer junto a sus compañeros de Los Lobos: "Cuando empezamos el concurso, hablamos de hacer un viaje a la Patagonia. Lo seguimos manteniendo. Solo nos queda buscar los mejores períodos del año para ir allí".

"Comencé a pasármelo bien"

Zapata ha reconocido que tardó bastante en disfrutar de su paso por '¡Boom!', pero finalmente lo consiguió: "Cuando llevábamos unas 90 entregas grabadas, comencé a pasármelo bien. Aprendí a separar la parte de las anécdotas y del 'show' de la parte del concurso. Caí en la cuenta de que en algún momento nos íbamos a tener que ir, así que pensé que tenía que disfrutarlo".

Manu está muy agradecido por las emotivas palabras de los telespectadores: "He visto el cariño del público, que además dicen que se ha hecho justicia, que nos lo merecíamos. Y también nos han resaltado que no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Nos han dicho que hemos cambiado la forma que tenía la gente de ver la televisión".

El navarro ha señalado que el éxito del día D, que congregó a 4.272.000 televidentes (32'9% de cuota de pantalla), ha sido fruto del esfuerzo realizado en las 505 entregas que cargaron a sus espaldas: "Ha sido un final que nos hemos tenido que ganar, pero tenía que haber algo de suerte".