El error que cometes al usar este medicamento cada día: "No es un protector de estómago"

Estamos en una sociedad que ha aumentado mucho el consumo de medicamentos durante los últimos años. Y esto tiene, como todo, su parte buena y su parte mala. La buena es que los avances científicos están ayudando a prevenir enfermedades que, sin estos fármacos, podrían acabar siendo mucho peores. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la creciente esperanza de vida.

Sin embargo, la parte mala es que, muchas veces, acabamos automedicándonos en exceso o según lo que escuchamos, sin hablar primero con un médico que nos diga concretamente si es lo correcto o si, por el contrario, deberíamos de dejar de consumir dicho medicamento. Además, las fake news de Internet no ayudan para nada.

Hay que tener cuidado con cómo nos acabamos automedicando

En este caso, estamos hablando de uno de los fármacos más famosos que se venden en las farmacias, y que tiene fama de protegernos cuando consumimos otros medicamentos. Sin embargo, según explica esta reputada endocrina, nada más lejos de la realidad: nos hace daño.

El medicamento que no protege el estómago y que hay que evitar

Isabel Viña es una de las mejores divulgadoras en endocrinología de toda España y ha explicado, en el podcast de Jordi Wild, que hay un medicamento que mucha gente consume todos los días pensando que es un protector ante otras pastillas, pero que, en realidad, genera un proceso perjudicial en nuestro cuerpo.

Es importante preguntar a un médico sobre los medicamentos que consumimos

Se trata del omeprazol, que es muy conocido por ser recomendado como un protector gástrico para otras pastillas. Pero esto no es así. Ni mucho menos. "No es un protector estomacal. Me encanta que me hayas dicho eso porque los médicos os hemos explicado tan mal lo que es un protector de estómago... El omeprazol inhibe la producción normal y necesaria de ácido en el estómago", explica Isabel.

Sobre todo porque, como la endocrina explica, un protector funciona de manera muy diferente a lo que hace el omeprazol. "Un protector de estómago es algo que tú te tomarías y te protegería la capa del estómago. Pero el omeprazol no hace nada de eso, sino lo contrario", relata la experta en salud

Como vemos, el omeprazol no es un medicamento que debamos de consumir diariamente en casos normales



El peligro de consumir omeprazol frecuentemente: "Genera un problema"

Si bien es cierto que es un producto que es fantástico para úlceras estomacales, no lo es para una persona sin ninguna patología, como explica Isabel Viña. Es más: genera un problema: " Lo que hace es bloquear la producción de ácido. Si tú bloqueas la producción de ácido, lo primero que haces es que las proteínas no las digieres bien. Insisto en que el ácido es una sustancia que tu cuerpo produce de manera natural".

El problema es que estamos bloqueando un proceso esencial del cuerpo, algo que que no es necesario, y que solo lo sería si tenemos una afección por la que es necesaria cortar este flujo. Isabel cuenta que es casi una batalla perdida con sus pacientes. "¿Y usted por qué se toma el omeprazol? No sé, me lo dieron porque me estaba tomando una pastilla y me dijeron que para proteger el estómago. ¿Por qué el cuerpo produciría algo que es malo, de manera normal?", explica.

Otro caso más de muchos que nos recuerda la importancia de acudir a los profesionales y preguntarles sobre lo que consumimos, ya sean comida o medicamentos, y evitar caer en estos casos que pueden ser peligrosos para nuestra salud.