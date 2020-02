El error que cometes al guardar tu comida en 'tuppers' de plástico

Usar 'tuppers' a diario se ha convertido en algo normal en los hogares de muchas personas, ya que es la mejor forma de conservar nuestra comida, bien en la nevera o bien en el congelador si lo que queremos es que no se estropee en mayor tiempo.

Recurrimos a este tipo de envases por varias razones, entre ellas:

Guardar la comida que nos sobra cuando nos pasamos en las cantidades de nuestras recetas diarias.

cuando nos pasamos en las cantidades de nuestras recetas diarias. Conservar las diferentes raciones cuando cocinamos para toda una semana , ya que a muchos les da pereza preparar la comida cada día después de la jornada de trabajo, y prefieren hacerlo todo de una vez.

, ya que a muchos les da pereza preparar la comida cada día después de la jornada de trabajo, y prefieren hacerlo todo de una vez. O quizá eres de los que necesitan llevarse el táper al trabajo, hasta el punto de que ha acabado convirtiéndose en un complemento diario como lo es por ejemplo el móvil.

Pero, ¿alguna vez te has planteado si donde guardas la comida es seguro? No todos los recipientes de plástico son buenos para guardar alimentos. Es necesario que previamente cumplan una serie de requisitos que nos garanticen que esos alimentos no se van a contaminar de ciertas sustancias o microorganismos. Por eso tenemos que fijarnos en un pequeño símbolo que llevan algunos tápers -una cuchara junto a un tenedor- , esto nos garantiza que el envase está testado para la conservación de forma segura.

En cambio, el cristal es el mejor recipiente para nuestras comidas a pesar de que por su peso y fragilidad sea más incómodo. Además, llevar nuestro menú diario al trabajo siempre nos va a beneficiar para que nuestra dieta sea equilibrada y mucho más saludable si lo comparamos con quienes eligen comer el “menú del día” en el bar de al lado.

La comida que nunca deberías guardar en 'tuppers' de plástico

El plástico es un material que expone nuestros alimentos, sobre todo a cambios de temperatura, lo que provoca la pérdida de sabor en los mismos. Estas son algunas de las comidas que no deberías guardar en estos recipientes:

La tortilla de patata, porque los huevos aumentan la sensibilidad a la temperatura a pesar de estar cocinados.

Las pechugas de pollo, los filetes rebozados o la carne picada tienen mayor riesgo de perder sus propiedades y estropearse con mayor facilidad.

La ensaladilla rusa debido a la mayonesa, que debe conservarse en cristal y siempre en lugares fríos.