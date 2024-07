Entró creyendo que iba a ser el McDonald's más caro y no dio crédito cuando vio la cuenta

La franquicia de restaurantes de comida rápida McDonald´s es sin duda una de las empresas gastronómicas más conocidas en todo el mundo. Te guste más o menos, pero todos hemos comido en algún momento en uno de sus locales. Tal es su magnitud, que sus restaurantes se encuentran repartidos por todo el mundo, no hay ciudad o pueblo que no tenga un McDonald cerca. Están por todos lados. Hay locales que son más bonitos que otros, pero hay uno y concretamente en la ciudad portuguesa de Oporto, que es sin duda una parada casi obligatoria para las personas que visiten la ciudad y se quieran comer una hamburguesa.

Oporto es una de las ciudades más turísticas en el mundo. A las orillas del río Duero, la ciudad cuenta con una gran diversidad cultural, una gastronomía única, con un toque artístico y bohémio para perderse por sus espléndidas calles y con una mágia que la hacen distinguirse de los demás territorios portugueses. Obviamente, para gustos los colores, a unos les gustará más y a otros menos, pero si es cierto que puedes visitar desde su increíble casco histórico hasta un McDonald´s. Sí, un McDonald´s.





Un McDonald´s fuera de lo normal

La cosa es que esta ciudad portuguesa cuenta con uno de los McDonald´s más bonitos del mundo. Siempre hemos asociado a esta cadena de comida rápida con los típicos locales sencillos, con parques de bolas para jugar, para comer algo y salir del paso rápido y poco llamativos, pero este no es el caso. Fue en 1995 cuando un McDonald´s sustituyó a lo que era hasta ese momento el Café Imperial de Oporto, todo un símbolo para la ciudad portuguesa.

Se trata de un lugar con una arquitectura muy hermosa, con techos ornamentados, con candelabros y con una gran pared de vídrio de colores, que a día de hoy se encuentra detrás del mostrador del restaurante. Es raro ver ese lujo en un restaurante de comida rápida, pero en realidad es lo que le diferencia del resto y lo que le hace único. No se sabe si las escaleras de su interior son las originales, pero aún así se trata de un diseño que guarda una concordancía absoluta con el resto del edificio. Aunque la joya de la corona se encuentra en el exterior. Un águila masiva salvaguarda el edificio como símbolo del antiguo Imperio.





Más leyenda que verdad

A este McDonald´s, que se encuentra en la Plaza de la Libertad, se le conoce por ser el más caro y lujoso de todos los que hay. Cierto o no, pero es algo que muchos creadores de contenido han ido diciendo en sus visitas a este establecimiento, vídeos que han acabado teniendo miles y miles de reproduciones. Pero, a veces, la realidad es otra.









El creador de contenido Misho Amoli en un vídeo compartido en su canal de YouTube (@MishoPerjudica), ha dicho que esto no es cierto, ya que como el propio youtuber muestra en su vídeo, el precio es similar al del resto de McDonadl´s del mundo. "El Big Mac en España cuesta 6,10 euros en cualquier establecimiento y en este 4,95 euros, es decir, es más barato. No me lo puedo creer, tiene que haber un fallo aquí o algo", dice al inicio del vídeo. Despues, Misho acaba diciendo que la hamburguesa McRoyal Deluxe, vale normalmente 6,20 euros y ahí 5,80 euros."Es más barato".