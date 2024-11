Encuentra un mapa de España, se fija en una provincia y cree que aparece un “error” garrafal que enseguida corrige

Seguro que, si echas la vista atrás, te acuerdas perfectamente de esos momentos en los que ibas al colegio. Puedes incluso recordar el olor de los libros o de la clase, cómo estabas sentado en el aula, y qué cosas eran las que estudiabas. Puede que, de muchas de ellas, no te acuerdes con claridad, pero también es cierto que hay ciertas lecciones que siempre permanecen.

Por ejemplo, las tablas de multiplicar, cómo se analizaba sintácticamente, de forma básica, una frase, o el abecedario y los números en inglés. Siempre hay cosas que se mantienen a lo largo del tiempo, y son aquellas que nos hacen tener la base educacional que tenemos hoy en día.

Colegio Valencia

Y una de esas lecciones que nunca se irán de nuestra mente son las de la geografía, especialmente la española. Cuando vemos un mapa de nuestro país, casi de carrerilla o de memoria, podríamos decir las comunidades autónomas, sus provincias, o los ríos y montañas que las atraviesan.

Por eso, cuando vemos un atlas con algún que otro error, nos chirría y nos llama tantísimo la atención. Eso sí, a veces eso no suelen ser errores como tal, aunque nos los puedan parecer.

Al menos, es lo que le ha pasado a Laura, una joven que, a través de su TikTok, ha mostrado la corrección que ha hecho de una provincia.

La corrección al error que ella cree que hay

Laura estaba en una librería cuando encontró un libro que incluía un mapa de España. Ahí, lo que salían eran las comunidades autónomas y provincias de España.

Hasta ahí, todo normal, si no fuera porque ella consideraba que, un dato que se ponía en el mapa, era completamente incorrecto. Se trataba, en concreto, de una provincia que había al sur de nuestro país.

Aunque, como tal, era una provincia que no pertenecía en absoluto a España. Se trataba de Gibraltar, que ponía que era de Reino Unido, mientras que, más abajo, aparecía Ceuta, que especificaba que era española.

Cargando…

Sin embargo, para Laura esto no era correcto, y después de preguntarse “cómo”, se decidía a coger un bolígrafo y corregir lo que ella pensaba que era “español”.

Al final de su fechoría, se decidía a cantar a grito pelado “Gibraltar es español”, para la risa de todos sus acompañantes.

Lo que le ocurrió a Rodri cuando volvió a Inglaterra tras el "Gibraltar, español"

Durante la celebración tras el triunfo en la Eurocopa el pasado 15 de julio, Rodri protagonizó uno de los momentos más destacados de la misma cantando “Gibraltar es español” junto al capitán de la selección Álvaro Morata, y por el que fueron sancionados con un partido, Juanma Castaño no se quiso olvidar de ello y junto a un oyente le preguntaron acerca de este tema.

“Vosotros imaginaos la que me esperaba a mí en Inglaterra si hubiesen ganado los ingleses, solo poneos en esa perspectiva, en el vestuario digo. Si es que no sabían ni dónde estaba Gibraltar, yo les pregunté ¿os habéis enterado de esto? y me contestaron que qué era Gibraltar” comentaba Rodri.

El pasado 18 de julio, Gibraltar denunciaba a Morata y Rodri por conducta “ofensiva” e “incendiaria”, y lamentaba haber recibido llamadas de “carácter acosador”. Dos semanas después, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionaba a los jugadores españoles con un partido de suspensión.

Rodri y Juanma Castaño

El organismo entendió que los futbolistas incumplieron "los principios generales de conducta" al "violar las normas básicas de conducta decente, utilizar los acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y desprestigiar el fútbol, y a la UEFA en particular".

Más tarde, en el tradicional test rápido de Joseba Larrañaga, le preguntó acerca de varias cosas como algunos de los defectos que tienen los tres entrenadores que ha tenido en el fútbol profesional o sobre una retirada del fútbol en el Atlético de Madrid.

También se quiso acordar del tema de Gibraltar en el que el Balón de Oro tenía que seguir la frase de Gibraltar es..., a lo que respondió “Gibraltar es de todos”.