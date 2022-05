Estas son las dos bebidas más saludables, además del agua

Al igual que la comida, el agua es realmente importante para la supervivencia humana. Y es que la deshidratación puede provocar serios problemas en nuestro organismo, además de favorecer que aparezcan enfermedades. Últimamente, se ha expandido la creencia de que debemos consumir unos dos litros de agua al día para mantenernos bien hidratados. Además, los científicos no han dejado de investigar qué otras bebidas, aparte del agua, son igualmente saludables. Ahora, la Universidad de Harvard ha publicado un estudio en el que da respuesta a esta incógnita que lleva rondando a los expertos durante años.

Según cuentan, el agua ha servido desde el inicio de la humanidad como única bebida que aportaba todo lo necesario para el cuerpo, para reponer todos aquellos que perdemos diariamente. Cuando comenzó la domesticación de los animales y con ello la ganadería, se encontró también que la leche servía como bebida. Más adelante se descubrieron la cerveza, el vino, el té y el café. Todas estas bebidas se consumían por placer y cultura. Ahora tenemos también las bebidas azucaradas, como son los refrescos, bebidas deportivas y energéticas.

Café y té son saludables

Estas hidratan al organismo, pero también tienen un exceso de calorías que pueden provocar que el cuerpo tenga complicaciones a la hora de regularlas. Por ello se crearon las bebidas "dietéticas", aquellas que ofrecen un sabor dulce y a su vez eliminan las calorías. No obstante, la pregunta que querían responder los expertos es si este hecho las convierte de manera inmediata en una opción saludable como bebida. "Con tantas opciones, es fácil confundirse acerca de qué bebidas son mejores para nuestra salud", afirman los investigadores de Harvard. Para que esto no nos ocurra, los expertos han indicado cuáles son las bebidas más saludables, además del agua.

"El agua es la mejor opción para saciar la sed. El café y el té, sin edulcorantes añadidos, también son opciones saludables", confirman. Resulta que el té es la bebida más popular en todo el mundo, seguida del agua. Se prepara de manera sencilla, tan solo hay que verter en un vaso un poco de agua caliente sobre hojas curadas de la planta Camellia sinensis. "El primer registro del té lo describió como una bebida medicinal en China en el siglo III d.C. Los comerciantes ayudaron a que su popularidad se extendiera rápidamente por los continentes. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña popularizó el concepto de té de la tarde, un descanso de la rutina en el que el té se sirve junto con sándwiches y productos horneados como bollos", cuentan desde la Universidad.

Evitar bebidas azucaradas

Por su parte, el café es la típica bebida matutina que millones de personas ingieren en todo el planeta. Aunque puede que muchos no consideren ni sus beneficios ni los riesgos que puede provocar en nuestra salud. La trayectoria de esta bebida como una alternativa saludable ha sufrido muchos cambios. Y es que en 1991, la OMS incluyó el café como una bebida que estaba asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer. No obstante, en el 2016 se eliminó, puesto que varias investigaciones detectaron que esta asociación no era cierta. Tras muchas investigaciones, se ha sugerido que cuando se consume con moderación, el café puede ser considerada una bebida sana.

Por otro lado, los investigadores de la Universidad de Harvard recomiendan que hay bebidas las cuales deben limitarse, como es el caso de los jugos de frutas, la leche, así como las elaboradas con edulcorantes bajos en calorías y las bebidas dietéticas. Como norma general, advierten que es mejor evitar aquellas bebidas azucaradas como los refrescos, bebidas deportivas y energéticas. Finalmente, comentan que el alcohol con moderación puede resultar saludable, pero solo para algunas personas, no para todas.