El dueño de un bar de Mallorca alucina con el motivo de la mala reseña de un cliente: "Aquí trabaja gente"

La reseña del cliente de un bar de Mallorca se volvía viral estas semanas, pero no precisamente por la mala valoración que hacía del local, sino por los motivos por los que decidía clasificarlo con una estrella sobre cinco, la puntuación más baja dentro del sistema de Google. El comentario del usuario no pasaba por alto y no sólo recibía las respuestas de los perfiles de las redes sociales, sino también del propio dueño del establecimiento, que no daba crédito a las palabras que habían dejado en el muro de su local.

Tanto es así, que se lanzaba a recriminar a la persona que había dejado el comentario que en su establecimiento “trabaja gente” y a pedirle que no tirase “el trabajo” de los que allí emplean la jornada para sacarlo adelante. Y es que, con la proliferación de las interacciones entre restaurantes y clientes a través de los muros de reseñas, cada vez son más los dueños que no se muerden la lengua a la hora de responder, ya no a comensales insatisfechos, sino directamente a aquellos que son especialmente maleducados o han tenido un problema personal con los empleados del local.





El dueño de un bar de Mallorca alucina con una mala reseña



Ha sido a través del usuario de Twitter, @SoyCamarero especializado en compartir reseñas y encontronazos del mundo de la hostelería, que publicaba la mala reseña de un cliente a un local de Santa María, en la isla de Mallorca. “De verdad, hay que prohibir hacer reseñas hasta pasar un psicotécnico”, escribía el perfil de Twitter. Y es que la reseña no podía ser más extraña: “No he ido, he estado en el bar de al lado”, escribía un supuesto cliente, que ponía la peor puntuación posible, una estrella sobre cinco.









Eso sí, junto a la reseña también se acompañaba el mensaje de respuesta del propio local, que replicaba muy enfadado al hecho de que les hubieran puntuado mal sin apenas haber acudido. “Pues si no has venido y has estado en el de al lado, ¿por qué nos valora con una estrella? Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo. ¿Ha tenido algún problema con nosotros? Si no ha sido ni cliente...”, recriminaba en un mensaje.

Precisamente esa rareza de comentar sobre un negocio sin haber acudido si quiera como cliente ha levantado toda una serie de comentarios en redes sociales, de perfiles que calificaban al usuario como “de frenopático”. “Si nos das el link a la reseña, podemos denunciarla entre todos para que sea borrada”, le pedía un seguidor de Twitter, mientras otro criticaba: “¿Es que no hay nadie al volante de esa web? ¿Cómo se puede admitir sin revisar las reseñas? Si no se le pone coto a estos sitios (exigir comprobación del servicio prestado, como el ticket o la reserva de hotel), la ley de la selva va a ser un jardín de infancia”.





El enfado de un local de Toledo con la reseña de un cliente

Algo similar ocurría hace unas semanas en Toledo cuando un usuario se quejaba en una reseña negativa: “ Me dice: ¿tienes reserva? ¿no? Pues entonces nada. Al parecer sin reserva no te dan ni opción a esperar mesa libre. No sé como estará la comida allí pero desde luego el trato al cliente fatal”.









En este caso, el dueño del negocio tampoco se mordía la lengua: “Al parecer si el restaurante está completo tenemos que levantar a alguien de su silla, la cual ha reservado con anterioridad, para que usted puede sentarse”.