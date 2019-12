Donar la voz para que otros encuentren la suya

La voz no es solo un instrumento para comunicarnos con los demás, es también una parte de nuestra personalidad y, junto con las huellas digitales, nos identifica, nos hace únicos.

Nuestra voz da sentido a las palabras que pronunciamos. Con la voz expresamos alegría, tristeza, enfado, serenidad, orgullo, a veces, hasta chulería...Unas, las voces, son más agudas, otras graves; algunas tienen un color claro, otras más oscuro; las hay que pesan y las hay que son ligeras. Y hay otras que solo están en el cerebro, no las podemos oír, bien porque la persona es muda o porque sufre algún tipo de discapacidad que le impide expresarse a través del sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales.

Quienes se ven privados del uso de esta maravillosa herramienta son los que más nos enseñan a valorarla y apreciarla como un don. Esto es lo que han dejado claro con sus reivindicaciones un grupo de estudiantes de la National Star College, una institución británica especializada en educación superior para personas con discapacidades físicas, lesiones cerebrales adquiridas y dificultades de aprendizaje.

La mayoría de sus alumnos se comunican a través de un sintetizador de voz, el mismo instrumento al que nos acostumbramos gracias a Stephen Hawking. Esta forma artificial de producir la voz es un sistema computarizado que cuenta con un software o un hardware, un sistema 'text to speech'-TTS- que convierte el lenguaje de texto en habla o representaciones lingüísticas de signos como transcripciones fonéticas en habla.

Ese habla sintetizada se crea a través de la concatenación de fragmentos de voz grabados que son almacenados en una base de datos. En definitiva, estos sintetizadores del habla son sistemas de comunicación de alta tecnología que producen una 'voz' partiendo de un texto, permitiendo a aquellos sin voz natural o dificultades de comunicación, expresarse.

En el mundo, hay diez millones de personas que utilizan, para poder hablar, un sintetizador. En el Reino Unido, 6.000 jóvenes dependen de estos medios de comunicación para poder alzar su voz, para hacerse oír. En el National Star, el 22 por ciento de sus alumnos se sirven de un dispositivo para expresarse.

Pero, pese a ser un sistema de gran utilidad que permitió al mismísimo Hawking explicar sus teorías, dar clases e interactuar con sus alumnos, impartir conferencias, participar en programas de televisión y conceder entrevistas, las voces grabadas suenan muy enlatadas, iguales para todos, sin tener en cuenta si eres hombre o mujer, joven o adulto; porque tener un sintetizador con una voz personalizada es caro, no menos de 500 libras, un precio que no todo el mundo se puede costear.

Ted Barnard-Edwards, Nathan Groves, Talia McDowell y Jack Smith son alumnos de la National Star, para expresar sus emociones, contar sus problemas, para comunicarse con sus amigos para sus estudios necesitan un sintetizador. Los que tienen producen una voz con la que no se sienten identificados porque no son apropiadas para su edad y ni siquiera tienen el acento de su región, el acento con el que hablan su familia, sus amigos.

��️ "The voice I have now makes me sound like a posh old man in his 60s."



