La doctora española que más sabe sobre migrañas explica qué hacer ante un ataque: "Es más difícil de tratar"

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la migraña afecta en España a más de 5 millones de personas y 1,5 tiene migraña crónica, el grado más severo, que sufren dolores de cabeza durante más de 15 días al mes. Esta afección no solo condiciona la disminución de la productividad, sino también una alteración en la calidad de vida de los afectados.

Esta enfermedad neurológica se caracteriza por una serie de afecciones en la que los pacientes que la sufren presentan dolores de cabeza de moderados a intensos asociados a otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y dificultad para la concentración. A todo esto, pueden presentar ansiedad, depresión e incluso dolor crónico.

Una de las mayores especialistas del mundo en cefaleas es Patricia Pozo-Rosich, jefa de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, en Barcelona, quien ha explicado a COPE que ante un ataque de migraña, lo más importante es "tratar rápidamente".





Es decir, que no pasen demasiadas horas desde que comenzamos a notar los primeros dolores y que el dolor se intensifique. De no hacerlo, "es más difícil de tratar y con medicación específica y diseñada para la migraña", como son los "triptanes", que se asocian a los "antiinflamatorios".

En el caso de un ataque de migraña severo es todo "más complejo", ya que en ese momento "la presencia de náuseas y vómitos no facilita el tratamiento por vía oral". Por eso, muchas veces merece la pena "acudir a un servicio de urgencias donde se pueda aplicar un tratamiento endovenoso y si no hay alguna cosa que si no hay tanta náusea, también se puede dar algo de cortisona".

¿Hay alguna manera de evitar los ataques de migrañas?

La neuróloga ha explicado que lo fundamental es, en primer lugar, "consultar a un buen médico", aunque llevar unos hábitos de vida saludable siempre pueden ayudar, así como realizar "un buen tratamiento del ataque y, si hace falta, hacer tratamiento preventivo".

"En general, los hábitos de vida recomendables estarían relacionados con el hecho de minimizar el cambio, llevando una rutina, hacer ejercicio de intensidad moderada y cuidarse a nivel de alimentación y beber mucha agua", ha apuntado. Pozo-Rosich ha explicado, sin embargo, que no existe una ciencia escrita sobre alimentos que puedan ayudar a evitar estos ataques. "Sí es cierto que el alcohol desencadena ataques de migraña", además del "consumo excesivo de cafeína".

Evitar aquellos alimentos que una persona no tolere bien también ayudará "a que el metabolismo vaya más fluido y se tengan menos ataques". En cualquier caso, ha recordado la necesidad de entender "que se trata de una enfermedad de predisposición un poco genética y que a veces hay otro tipo de factores que están influyendo en tener ataques".





Ha señalado que no existe un caso de migraña peor que otro. "En general, el problema es que muchas veces se trata a las personas demasiado tarde en la evolución de la enfermedad, teniendo una presencia de migraña diaria". De hecho, ha pedido a quienes han presentado algún ataque de migraña "un día o dos", se imaginen tener "30 días de migraña al mes".

Pozo-Rosich ha lamentado que es "una condición muy difícil de tolerar" y ha recordado que esta enfermedad "no solo afecta a mujeres en edad media de la vida", sino que también existen casos de niños muy afectados "que dejan de poder ir al colegio, igual que tenemos personas mayores que también pueden estar afectadas por la enfermedad".