Se deja las llaves en casa y solo se le ocurre una forma de entrar: "El supermercado"

De pocos objetos dependemos tanto como de las llaves. No solo de nuestra casa, sino también de nuestros vehículos personales y demás. Y es que perderlas o dejarlas en sitios a los que no podemos acceder nos puede costar un disgusto grande. Por ejemplo, si nos dejamos las llaves en casa, un cerrajero de urgencia, según la hora, puede salir por bastante dinero por muchas cosas. En ocasiones graves, igual toca hasta tirar la puerta abajo.

Sin embargo, hay muchos que saben de trucos para entrar en casa, que a su vez también pueden llegar hasta a ser peligrosos si los ladrones acceden a estos métodos. Si bien es cierto que requiere estar mucho tiempo intentándolo y que es noticiable para los vecinos.

Las llaves son un componente clave de nuestro día a día



Lo que necesita del supermercado Javi para entrar en su casa

Es exactamente lo que le ha pasado a Javi, un joven de Madrid que crea contenido en redes sociales y que ha vivido una situación surrealista: se ha quedado fuera de su casa, sin llaves, a las 11 de la noche. Vamos, un escenario dramático, porque es justo cuando estás volviendo a casa para dormir.

"Situación: he salido de mi casa y me he dejado las llaves dentro. Tutorial de cómo se entra en una casa cuando te has dejado las llaves puestas por dentro", señala este joven. Y lo primero que piensa es sorprendente para muchos: ir a un supermercado. En concreto, una carpeta o un folio rígido.

Es posible que nos cueste encontrar una solución si no tenemos las llaves de casa o de un vehículo

"Primer paso: comprar algo para abrir. Tenemos que encontrar la sección de vuelta al cole en el supermercado a las 11 de la noche. Esto es vuelta al cole, ¿pero los niños no van al cole con carpetas?", explica desolado, porque no hay carpetas en este supermercado. Por lo que decide tomar una decisión sorprendente: coger un cartón de promoción de un 2x1 que había en la sección de cafés.

¿Habrá final feliz para Javi?

Admite que un poco vergonzosa es la situación, sí. "Esto es vergonzoso, lo siento. No se me nota nada. No hemos encontrado carpetas", relata, mientras se mete ese cartón en la parte de atrás del pantalón. Con ese cartón podrá intentar abrir la puerta. Ahora necesita más suerte porque, obviamente, no tiene llaves del portal, por lo que entra por el garaje.

Y tiene suerte. "Paso dos, entrar al garaje y al ascensor, facilísimo. Eso sí, si no entramos tu coche se queda aquí. Según estábamos, la puerta abierta. Pa' dentro", continúa, con suerte de que pueda llegar al ascensor sin que esa puerta esté cerrada con llave y complique todo mucho. Por lo que solo queda la puerta del portal.

Esta historia, finalmente, tiene final feliz, mientras Javi recuerda que no está robando ni mucho menos, porque es su casa. "Briconsejo de hoy: la idea es meterlo por la ranura, bajarlo mientras haces así. Tienes que localizar justo dónde está la pestañita", explica. Y finalmente lo consigue: la puerta se abre y se acaba esta travesía.

Javi ha tenido mucha suerte, porque igual un cerrajero, a esas horas, le podía haber cobrado unos 200 o 300 euros por el servicio. Sin embargo, tras acompañarle en todo esto, nos invita a tomar algo en su casa. Habrá que aprovechar.