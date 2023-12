La "cutre" maniobra para evitar pagar en un taxi de cuatro jóvenes que se ha hecho viral: "Ridículo"

Hay un concepto que se ha instaurado en la cultura popular y en nuestra forma de hablar que es el "simpa", o, lo que en realidad es, irte de un lugar en el que has consumido un servicio sin pagar. Muchas veces, hay gente que lo hace sin darse cuenta, en el que te vas sin querer de un bar y terminas sin pagar, o cuando se te ha olvidado simplemente hacerlo.

Sin embargo, hay gente que sí practica esto a conciencia, con el fin de que las cosas le salgan gratis. Y es lo que han hecho cuatro jóvenes en un taxi, que, al llegar al trayecto, hicieron lo posible para no pagar la carrera. Lo ha contado el conductor que les llevaba en el vehículo, y lo ha hecho a través de TikTok.

Resulta que los cuatro se subieron a altas horas de la madrugada, y cuando llegó el momento de pagar 13 euros, empezaron a reclamar. Dijeron que solo costaba cinco euros, y el conductor les reprochó que tenían saldo pendiente. Fue entonces cuando empezaron a poner en práctica la maniobra para irse sin pagar.

Se bajaron del coche y le dijeron que le pagarían fuera, pero a través de la ventanilla. "Están los cuatro al lado de mi puerta en la ventanilla, yo les escucho y dicen 'venga, corremos en tres, dos, uno' y salen corriendo. ¿Qué haces? Es que no se puede ser más cutre haciendo un simpa, pero ten cuidado, que te puedes encontrar a alguien que no tenga la misma paciencia" decía este conductor.

Y es que, según lo que vio, podía haber reaccionada mucho peor y reclamarles el dinero que no habían pagado. Al final, todo ha quedado en una anécdota que seguirán contando.

La brillante excusa de un joven para evitar pagar en los restaurantes

Seguro que alguna vez te ha pasado que has prestado algo a un amigo, un libro, una cafetera, un coche si se tercia...Y resulta que, al cabo del tiempo, no te lo devuelve. Sí, te habrá puesto excusas de todo tipo, o te habrá dado largas como decirte que en cuanto te vea te lo devuelve pero, en realidad, eso nunca pasa.

Pues de esas cosas y objetos que prestamos hablamos hoy en Fin de Semana, con los oyentes, que nos ha contado las mejores anécdotas de aquellas cosas que prestaron y nunca les devolvieron o, mejor aún, cuando les dejaron a ellos y no los regresaron. Pero si nos ha gustado una de esas historias, es la que ha contado Diego, miembro de este equipo.





Y es que ha contado cómo uno de sus amigos ha perfeccionado una excusa para no pagar nunca en los restaurantes ni en ningún local a donde vayan y, la verdad, es buenísima.

"Siempre iba con 50 euros en la cartera y siempre decía que no pagaba por no cambiarlos" contaba, mientras el resto de miembros del equipo, incluida Cristina López Schlichting, estallaban en una carcajada.

Como decía la chef e instagramer Paula Monreal, más conocida como PauFeel en redes sociales, quienes son capaces de salir siempre invitados en cualquier local, son "auténticos profesionales".

Una camarera se hace viral por cómo le intentaron hacer un 'simpa'

El comensal había aportado al bar todos sus datos a la hora de hacer la reserva, al igual que confirmó su asistencia por teléfono. Es por esto por lo que los dueños lograron contactar con él y tuvo que volver para pagar la cuenta, aunque intentó librarse al mentir diciendo que no era su número y que se trataba de un "número falso".

"Unos chavales me han hecho un sinpa. Chavales con reserva y número de teléfono. Les he llamado, al no responder les he enviado un WhatsApp. Después de remolonear diciéndome que es un 'número equivocado' y unos 5 minutos de charla ha venido llorando a pagar. En fin la hipotenusa", comienza contando una tuitera, que ha resultado ser la camarera que tuvo que afrontar el 'sin pa'.