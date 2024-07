Cuidado con dejarlo encendido en verano: el gesto en casa antes de las vacaciones para ahorrar 30 euros

Llega el verano y con él las ansiadas vacaciones. Durante este período son muchas las personas, más bien las familias, que abandonan su domicilio para viajar a cualquier destino y descansar de un año lleno de trabajo, estudios, etc. Lo primero que hacemos antes de salir de casa es preparar nuestras cosas para después hacer las maletas, en las que metemos aquello que vamos a necesitar en esos días y que, lógicamente, no tendremos a nuestra disposición con tanta facilidad.

Pero, al parecer, siempre nos surge la misma duda. La de qué hacer con los electrodomésticos como, por ejemplo, el frigorífico en el que almacenamos los alimentos y que mientras estamos fuera no se utilizamos para nada. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? ¿Lo dejamos como está o hay que desenchufarlo?





Desenchufar o no la nevera, la gran duda

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han dado con la solución a este pequeño conflicto. Parece que la mejor opción es la de desenchufar este electrodoméstico en caso de que nuestras vacaciones sean extremadamente largas. ¿Por qué? Porque si este permance enchufado durante mucho tiempo, gastaremos más dinero y energía de lo normal, ambos totalmente innecesarios. Para ello, hay que vaciarlo y limpiarlo previamente.

Aun así, hay veces que la nevera contiene alimentos que deben conservarse, por lo que esta no es la mejor idea. Ante esto, la OCU recomienda que se suba la temperatura del termostato porque, al no haber muchos alimentos en ella, no es necesario que esté tan fría. Si seguimos todos estos consejos estaremos ahorrándonos hasta 30 euros al año, pues el consumo de este electrodoméstico va desde 500 Wh en tan solo un día hasta los 1.100.





Otros métodos que podemos seguir para ahorrar son tan típicos como mantener la puerta cerrada o incluso no tener demasiado pegado a la pared el electrodoméstico.

El alimento que nunca debemos congelar

Seguimos hablando del frigorífico y, en este caso, de los alimentos que en el conservamos. Muchas veces para que no se termine estropeando y conservar toda su calidad optamos por congelarlos, algo que está bien, aunque no es muy recomendable hacerlo con todas las comidas. Este es el caso de un alimento tan básico y consumido como son las patatas. Cuando están crudas, es muy aconsejable no hacerlo ni haberlas cocinado previamente. Esto se debe a su alto contenido en agua, que hace que cambie al congelarse. La consecuencia que tiene al sacarla del congelador es que su textura sea bastante suave y desagradable.





Para evitar que pase esto es muchísimo mejor cocerla previamente. Calentarlo lo suficiente en un cazo hasta que hierva hará que su textura sea mejor y agradable. Esto puede aplicarse también a las verduras crudas o productos lácteos con mucha grasa. Con estos últimos lo que sucede es que la grasa puede separarse, saliendo grumos y adquiriendo una textura también desagradable.