Consulta qué pensionistas están exentos de pagar medicamentos cuando van a la farmacia

Nuestro país envejece a pasos agigantados. Según el Instituto Nacional de Estadística, la proporción de mayores de 80 años casi se duplicó entre 2001 y 2020. Además, la edad media de la población en la Unión Europea es de 44 años. Esto supone un aumento de seis años en el período anteriormente citado.

En cuanto a la proporción de personas de 65 años o más con respecto a la población total, si miramos fuera de nuestros países, Italia (23 %), Grecia, Finlandia, Portugal, Alemania y Bulgaria (todos ellos con un 22 %) presentan los porcentajes más elevados, mientras que Irlanda (14 %) y Luxemburgo (15 %) presentan los más bajos.

Con todo este contexto, y volviendo a nuestro país, la atención de los pensionistas cobra un matiz fundamental. Un aspecto importante, en línea con este asunto, es la exención en el pago de medicamentos. En España, los pensionistas han tenido un acceso privilegiado a los medicamentos.





Muchas veces, y por desgracia, padecen de diversas enfermedades crónicas que requieren medicación continua y una atención médica más constante. La exención del pago de estos medicamentos les permiten sostener un nivel de vida más cómodo y les permite acceder a tratamientos básicos.

Existe una normativa que se implantó en enero de 2021. En ella, se ampliaba el espectro de personas exentas de pagar. Ahora, además de los menores que tengan un grado de discapacidad superior al 33% y de las personas con hijos a cargo que reciben prestaciones económicas, se han incluido a pensionistas con bajos ingresos.

Los beneficiarios de dicha exención son, en concreto, los pensionistas que reciben pensiones no contributivas o que tienen ingresos inferiores a 5.635 euros anuales, así como aquellos que no tienen por qué declarar y cuyos ingresos no superan los 11.200 euros al año.





Debes saber que, además de estas exenciones, hay otros pensionistas (y ciudadanos con determinadas circunstancias) que se benefician de una exención parcial.

-Aquellos que tienen ingresos anuales inferiores a 100.000 euros contribuyen solo con el 10% del coste del medicamento. Tienen un límite mensual que varía entre 8,23 euros para ingresos menores de 18.000 euros y 18,52 euros para aquellos que se aproximen a los 100.000 euros anuales.

-Para los pensionistas con ingresos que superan la cantidad anteriormente citada, la contribución es del 60% del coste del medicamento, con un tope de 61,75 euros al mes.

-En el caso de los medicamentos ATC, la aportación se reduce al 10% tanto para las personas que están en activo como para los pensionistas.

-Los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial abonan un 30% de dichos medicamentos.

Cabe recordar que los ciudadanos no tienen que aportar ningún documento para acreditar su nivel de renta. Esto se debe a que la Agencia Tributaria facilita todos los años al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) los datos del nivel de renta de los usuarios, que provienen (a su vez) de la declaración del IRPF del último ejercicio fiscal.

¿Cuántas pagas tiene un pensionista?

Las personas jubiladas tienen asignadas dos pagas extra. La Seguridad Social explica que "las pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades naturales vencidas y se satisfacen en 14 pagos, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias".

Estas dos pagas se las conoce como la paga de verano y la paga de Navidad, que los pensionistas las cobraron entre el 22 y 25 de noviembre, en función de la entidad bancaria en la que tengan domiciliario el ingreso.