¿Conoces la cronodieta?, adelgaza comiendo a la hora adecuada

Es importante qué alimentos comemos, pero también lo es la hora en que lo hacemos. Esta es la regla en la que se basa la cronodieta, que permite comer de todo, por lo que más que una dieta es un sistema para educarnos a comer bien. Pequeñas modificaciones en nuestros hábitos pueden reportarnos grandes beneficios, es el caso de la cronodieta o alimentación con horario restringido concebida por el médico italiano, Mauro Tobisco (1991). Según su estudio cobran gran importancia nuestros horarios de comida a la hora de no engordar.

¿En qué consiste?

Realmente no es una dieta, es un estilo de vida que nos enseña que cada alimento tiene sus horas.La cronodieta mantiene que un mismo alimento tiene diferente capacidad de engordar según la hora en que sea consumido. En general, los hidratos de carbono se metabolizan de un modo más rápido y eficaz en la primera parte del día , mientras que después son más adecuadas las proteínas. El único alimento que según esta dieta puede consumirse a cualquier hora son las verduras. Esta dieta habla de un "reloj alimenticio" y después de las 17h está prohibido comer fruta y azúcar, pero se pueden comer tantas proteínas como se quiera.

En la cronodieta lo importante es saber cuándo debemos comer cada cosa, evitando, por ejemplo, los hidratos de carbono a partir de determinada hora del día, tendremos menos azúcar en la sangre, lo que obligará a nuestro cuerpo a convertir las células de grasa en energía y realizar, así, sus funciones vitales durante el sueño.

Puede ser complicado seguir la cronodieta los fines de semana pero es suficiente con mantenerla de lunes a viernes y con ella podemos adelgazar tres kilos en un mes sin esfuerzo.

Cada alimento tiene su horario adecuado

Hay que respetar los horarios, consumir el 60% de la comida durante el día y solamente el 40% por la tarde-noche, no comiendo nunca después de las 20:00h.

Entre las 07:00h de la mañana y las 20:00h hemos de realizar tres comidas y dos tentempiés. A partir de esa hora solemos estar en reposo y se reduce la actividad tiroidea, por lo que somos más propensos a engordar. Nunca hay que saltarse una comida y deben transcurrir entre 3 y 4 horas entre ingestas, (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena), pues así evitaremos bajones glucémicos.

Si sesayunamos a las 7:00h, haremos el cálculo de modo que transcurran unas 3 horas entre cada una de las cinco ingestas, por lo que la última sería sobre las 20h. Después, lo ideal es esperar 2 o 3 horas antes de irnos a dormir.

Desayuno: té o café, pan, cereales, queso fresco, huevo duro o grasas animales o vegetales como la mantequilla.

A media mañana una fruta o una barrita de cereales.

La comida debe llevar siempre verduras -crudas o cocidas- y proteína También es recomendable que tenga un aporte de hidratos de carbono de absorción lenta: Tomaremos carbohidratos de absorción lenta y sus derivados (pan integral), pasta, arroz, todas las verduras, hortalizas, huevos, carnes y pescados.

La merienda puede ser ser una fruta o frutos secos.

puede ser ser una fruta o frutos secos. Por la noche, y siempre antes de las 22:00h, haremos una cena ligera y sin hidratos de carbono. Es importante que tenga una base verde: verduras, hortalizas, ensaladas, etc. Se puede complementar con cereales fácilmente digeribles como pueden ser el arroz, la quinoa o el maíz. Para aportar proteínas y triptófano, que favorece la conciliación del sueño y reduce el estrés, no puede faltar algo de pescado, huevos o queso.

No es que podamos abusar de comida basura con tal de no tomarla después de las 20:00h si no que la cronodieta es un buen hábito para adelgazar. La alimentación equilibrada sigue siendo necesaria, pero está demostrado que estas pautas contribuyen a prevenir la obesidad y enfermedades asociadas como la diabetes tipo II, problemas cardiovasculares y el colesterol alto. Otras recomendaciones para que esta dieta sea efectiva son: beber mucha agua, evitar los refrescos y las bebidas gaseosas, y ser coherentes con la cantidad que ponemos en el plato, no es necesario que sean cantidades pequeñas como en otras dietas, pero no debemos abusar.

Si recordamos el refrán «desayuna como un rey, come con un príncipe y cena como un mendigo», es sencillo comprender la cronodieta ¿Te animas a seguirla ? ¡Con el horario adecuado, verás cómo te mantienes en tu peso correcto de manera saludable!