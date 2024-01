Puede que seas uno de esos afortunados que no tiene ningún tipo de conflicto en su comunidad de vecinos. Que los inquilinos o propietarios sean personas tranquilas, que respeten las horas de sueño y que, además, cuiden y mantengan limpias las zonas comunes.

Sí, puedes ser tal vez uno de esos afortunados. Lamentablemente, no siempre es así. Los conflictos en las comunidades de vecinos son relativamente frecuentes. Vamos, que vivir en una comunidad de vecinos no es tarea fácil y menos aún cuando tienes algún que otro vecino que no tiene ningún tipo de educación y podría ser que incluso pudiera llegar a afectarnos de manera directa.

Y cuando hablamos de manera directa nos referimos a robos y hurtos dentro de la comunidad. Gracias a las redes sociales hemos podido ver casos de robos de felpudos, paquetes o de otros objetos en las zonas comunes... pero no, en este caso en particular estamos hablando de una sillita de coche de bebé.





La conmovedora nota de un niño de 4 años al que han robado su sillita de coche



La cuenta de Instagram @LiosdeVecinos ha publicado este martes un post en el que adjunta la nota que habían dejado los padres de este menor. Su nombre es Nico y tiene cuatro años. Una nota, eso sí, firmada por el pequeño. En ella, los progenitores y el pequeño Nico, piden al responsable amablemente que la devuelva. Eso sí, lo hacen de esta curiosa y llamativa forma.

"Hola. Soy Nico, tengo 4 años", comienza esta tierna nota. "Quizás por confusión te hayas llevado mi sillita del coche. Estaba en la plaza 90 de la planta -4. Mi papi la dejó fuera del coche. Era mi silla. Gris y negra", continúa el mensaje.





Según "el niño", esta sillita de coche "estaba como nueva porque la cuido mucho y me la trajeron los Reyes Magos el año pasado". Seguidamente, pide: "Me gustaría que me la devolvieses, porque es mía y la necesito para ir en coche a la casa de los abuelos".

En último lugar, los padres de este niño (en nombre de Nico) desean "feliz Navidad al responsable". A continuación, el pequeño de 4 años hace un pequeño garabato con su nombre, como una forma de expresar lo necesaria que es esa sillita de coche y la importancia que tiene que la devuelvan.





Indignación y enfado en redes por el robo de la sillita de bebé

El mensaje del pequeño Nico ha revolucionado las redes y han sido decenas de usuarios los que han reprochado al responsable que haya tenido la decencia de quitársela. "No sé cómo puede robar alguien una silla de coche de un vecino", escribe una usuaria de Instagram.

"La gente no tiene límites ni vergüenza", agrega otra mujer. Hay quienes que incluso van más allá y escriben: "Hay que ser ruin, mezquino y miserable" y "vaya persona sin corazón". Ahora bien, no solo en Instagram, sino que el mismo post en la red social X también ha tenido mucha repercusión.

En el garaje… pic.twitter.com/Mm21Lic7O9 — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) January 16, 2024





"Hay que ser muy miserable para llevarse una sillita de bebé", escribe un usuario de X.

"Vaya vecinos anda. Hace poco el mío se la dejó olvidada al lado del coche también y ni se me ocurrió que alguien pudiera llevársela. Hará un mes o así la que aparca detrás de mí se dejó una bolsa y se la arrimé a la puerta del conductor para que la viera. Todos tenemos despistes", escribió otro.