La conmovedora carta de una niña de 4 años a su madre fallecida que obtuvo respuesta

En la carta de la menor, que se ha publicado en redes sociales, se puede leer lo siguiente: "Para mi mami en el cielo. Feliz día de la Madre. Te quiero, Ella". Este es el mensaje que la pequeña Ella, una niña escocesa de cuatro años, escribía a su madre para felicitar el Día de la Madre, el primero que iba a compartir sin ella. También envió un dibujo de un minion en el que se puede leer: "Eres una entre un MINION mamá".

Después de enviarla, lo que sus familiares seguro que no esperaban era obtener una respuesta, pero llegó. Su tía, Linda Ross compartió esta historia hace unos días a través de las redes sociales y cautivó a miles de usuarios de Twitter.

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme