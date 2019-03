La carta de una niña de 8 años que pide que haya cromos de la liga de fútbol femenino

Más de 60.000 espectadores asistieron en las gradas del Wanda Metropolitano al partido de fútbol femenino de la Liga Iberdrola que enfrentó al Atlético de Madrid y al Barcelona, que registró el récord mundial de asistencia a un partido femenino de clubes.

Parece que el fútbol femenino está pasando por uno de sus mejores momentos. A pesar de esto, todavía queda mucho camino. A día de hoy, existen muchas diferencias con el masculino como la cobertura mediática, los patrocinios o los sueldos. Pero para los aficionados también hay otra más: el fútbol femenino no cuenta con una colección de cromos como la Liga Santander.

Esta es una de las peticiones de una niña de 8 años. Ella es Núria Cebrián Bernabé. La pequeña ha escrito una carta a la empresa creadora de las clásicas colecciones de cromos, Panini, donde pide que editen un álbum de la liga de fútbol femenino.

Hola @paninicromos os mando la carta de Núria Cebrián Bernabé coleccionista de vuestro álbum de la @LaLiga y q estaría encantada de coleccionar tb cromos con futbolistas de la @LigaIberdrola https://t.co/C9EtZ3u274 pic.twitter.com/ki6DAIVLQK — Pilar Bernabé (@pilarbernabe) 27 de marzo de 2019

La madre de Núria compartió la carta a través de Twitter mencionando a Panini en la que decía que la niña colecciona el álbum de La Liga pero "estaría encantada de coleccionar también cromos con futbolistas de la Liga Iberdrola".

"Queridos chicos y chicas de Panini. Soy Núria Cebrián Bernabé, tengo 8 años y me gusta coleccionar vuestros cromos de fútbol. Pero me gustaría que sacarais un álbum de la liga de fútbol de chicas, porque también hay unos equipos muy buenos, por ejemplo, el Levante que es mi equipo, y el Valencia...", dice en la carta. "He pensando que si vosotros sacáis un álbum de fútbol femenino habrá más niñas como yo que se animaran a coleccionar los cromos, y así las chicas futbolistas se harán tan famosas como los chicos. Un saludo de mi parte. ¡Las chicas al poder! Núria".

Tengo más de 250 cromos, hechos con mucha ayuda de fotógrafos y clubes, con mucho trabajo y horas echadas, para poder dar a mis hijas un álbum de cromos de sus ídolos, q yo mismo imprimo y plastifico. Les encanta. Se identifican. Y yo me siento orgullosa de poder ofrecérselo (1) pic.twitter.com/lDt5OyFHae — María Vázquez (@MariquillaVC) 13 de abril de 2018

Este no es el único caso en el que las redes sociales han hablado de este tema. En abril de 2018, una madre de Badajoz compartía en Twitter una colección de más de 250 cromos de futbolistas femeninas fabricados por ella mismas para sus hijas.

De igual forma, un padre decidió recoger firmas para que incorporasen a mujeres en las colecciones de cromos tras decirle su hija que le parecía mal que no hubiese chicas. Inició una campaña online a través de la plataforma Change.org, que a día de hoy tiene más de 50.000 firmas.



La pequeña Núria ha sido la última en sumarse a ambas peticiones. Desde Panini todavía no se han pronunciado, pero esperamos que pronto la empresa dé el paso y clame junto a Núria: ¡Las chicas al poder!