Compra carne de kebab en el supermercado y lo que encuentra le obliga a mandarlo al laboratorio: "Desastre"

Es uno de los productos más populares que se encuentran en las estanterías de Mercadona. La carne de kebab empaquetada ha causado sensación entre miles de clientes y es por ello que, el vídeo de un nutricionista, Roberto Vidal, mandando al laboratorio la carne para realizar un análisis ya ha sido visto por más de un millón de personas. Todo ello motivado por lo que el mismo Vidal encontró en el interior de uno de sus paquetes.

La carne de kebab de Mercadona, un producto de ida y vuelta

Mercadona es uno de los supermercados más populares del país, hasta tal punto que su expansión por Portugal es ya un hecho. Muchos españoles hacen sus compras diarias en el supermercado que dirige y preside la familia Roig y cada vez que se lanza un nuevo producto suele existir cierta expectación. Y es que, parte de la base del éxito del modelo de Mercadona reside en potenciar sus marcas propias a través de alianzas con productores a lo largo y ancho de toda España.

Entre todos los productos alimenticios que podemos encontrar en el supermercado, uno que goza de especial popularidad entre la clientela joven (y no tan joven), es la carne de kebab. Este producto se ha convertido en protagonista de una nueva polémica, ya que en el pasado fue retirado temporalmente, por el vídeo que el nutricionista Roberto Vidal ha publicado en su cuenta de Tiktok.

"He mandado la carne de kebab de Mercadona a un laboratorio para analizar los valores nutricionales y comprobar si estos corresponden a los declarados en el etiquetado", ha asegurado en un vídeo donde se puede comprobar cómo el exceso de materia grasa en uno de los paquetes que él mismo compró, le hizo sospechar de que podría estar ocurriendo algo extraño.





No es la primera vez que Vidal se encuentra con este producto, ya que él mismo asegura que en un vídeo anterior forzó a una retirada temporal del mismo: "He podido comprobar que sí hubo una cierta mejora, pero sí que sigue siendo dudosa la cantidad de grasa y para ello, he enviado el producto para ser analizado", se ha justificado en esta ocasión.

La etiqueta se enfrenta al laboratorio

El análisis del laboratorio se ha centrado en ver cuatro parámetros muy concretos. En primer lugar, Vidal ha analizado el valor energético, donde Mercadona declara 191 kilocalorías, mientras que en laboratorio, la muestra analizada ha arrojado un resultado de 204 kilocalorías. Para el nutricionista que se ha vuelto viral "no es una diferencia significativa" la que se muestra.





En cuanto a los hidratos de carbono, el supermercado asegura que contiene 2,7 gramos por cada 100 gramos de producto. En el laboratorio, menos de 0,5 gramos en la muestra analizada, lo que supone un punto positivo, según el usuario que ha hecho el análisis en Tiktok, a que consideras perjudicial una presencia excesiva de carbohidratos en alimentos como el kebab.

Pasando ya a las proteínas, la carne de kebab contendría 22,4 gramos por cada 100. En este punto, el laboratorio ha asegurado que habría 20,5 gramos de proteínas por cada 100 gramos de los analizados. "Decepcionante, pero legal", es lo que apuntaba el nutricionista, ya que la normativa europea permite que haya una discrepancia de, al menos, un 20 % entre el etiquetado y el contenido del paquete de un producto, como es este caso.

El problema con la grasa del kebab y la valoración final

El problema clave en este análisis radicaría en las grasas, donde podemos encontrar hasta 10 gramos en el interior de cada 100 gramos del producto que hemos adquirido. Este es el punto más crítico y el motivo por el que el usuario decidió enviar la carne de Mercadona al laboratorio. Tal y como ha explicado, le sorprendió encontrar un presunto exceso de materia grasa en el paquete de carne de kebab que había comprado, así que no dudó en pedir un análisis científico en detalle.

Finalmente, hemos podido comprobar cómo se ha obtenido un resultado de 14,5 gramos por cada 100 de grasas en la carne de kebab, lo que ha molestado especialmente a este cliente que se ha tomado tan en serio el cumplimiento del etiquetado. "Un 45 % más, no cumple con la normativa".





"Esto es un desastre, aunque siendo sincero, pensaba que iba a ser mucho peor", ha confirmado el nutricionista que se ha convertido en tendencia en Tiktok. "No creo que haya una intencionalidad por parte de Mercadona de engañar al consumidor, simplemente una incompetencia del trabajador que está detrás de este producto", ha querido destacar el nutricionista en defensa del supermercado.

"Lo que es una vergüenza es que tenga que venir aquí un nutricionista de pacotilla y tenga que gastarse su dinero, estamos hablando de cientos de euros", ha terminado por explicar el usuario Roberto Vidal, tras verse obligado a mandar la carne de kebab al laboratorio tras ver lo que se encontró en el supermercado.