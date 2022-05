Cómo saber si las monedas antiguas que guardas en casa valen una fortuna: fíjate en este detalle

El coleccionismo de monedas es una verdadera pasión para muchas personas que persiguen esa pieza única que les haga ser poseedores de alguna rareza con mucho valor en el mercado. No obstante, no podemos olvidar que estos ejemplares son muy, muy difíciles de conseguir y por tanto nuestras posibilidades de dar con uno de ellos, son mínimas.

Pero además de estos expertos numismáticos, también hay mucho aficionado que busca en internet para ver si algunas de las monedas antiguas que atesora tiene algún valor.

Debemos de tener en cuenta que en el precio de una moneda no solo influye su antigüedad, hay más variables. No olvides que la apariencia muchas veces engaña y aunque la moneda parezca muy antigua y nos lleve a pensar que nos dará muchas alegrías, puede no ser así.

RECONOCER LA MONEDA

En primer lugar hay que reconocer la moneda, su valor a (5 euros, dos reales... ), el año, y quién la emitió. Si es una moneda española, hay que "buscar a ver si hay estrellas y qué ponen en ellas", explican en la web coleccionismodemonedas.com (Colemone) que propone varios métodos para conocer su valor.

Existen además aplicaciones de reconocimiento como Coinoscope o Maktun que pueden reconocen la moneda, si bien advierten desde el portal que en ocasiones, "fallan bastante". Añaden también la existencia de catálogos online de monedas, como Numista o uCoin, "en los que si escribes lo que pone en la moneda, te aparecerán resultados".

EL VALOR

Una vez identificada la pieza podremos ya valorarla. Para ello coleccionismodemonedas.com propone varios métodos. El primero remite a Sixbid "un agregador de subastas, donde las casas de subastas de monedas españolas y extranjeras presentan sus catálogos a compradores potenciales". Además, señalan, tienen un "histórico de precios" de esas subastas que puede ser de gran ayuda. Según este portal "es una herramienta tremendamente útil para hacerte una idea del estado del mercado numismático si vas a comprar o vender monedas antiguas".

También puedes acudir a eBay, para ver también su histórico de precios. Eso sí, recomiendan "mirar los precios por los que se han vendido" las monedas ya que el de venta suele ser muy aleatorio.

Por último, si se tiene acceso a un catálogo de monedas especializado, que suelen estar divididos por periodos históricos, y buscar en él la moneda. Es importante tener en cuenta la fecha de publicación del catálogo, porque desde su publicación, la valoración de nuestra moneda puede haber cambiado.

A LA CAZA DE ESTA MONEDA

Hace pocos días varios medios de comunicación de Reino Unido informaron sobre el elevado precio que alcanzó una moneda de dos libras que cumple con unas características excepcionales por un error en su fabricación. Es una moneda totalmente dorada, lo que la convierte en única pues este tipo de piezas deberían ser de color plateado en su parte interior y doradas en el exterior. Este error ya ha sido notificado y ya no se fabrican más monedas con estas características. Por eso, las personas que tengan en su poder una de estas piezas, podrían conseguir hasta 300 euros.





