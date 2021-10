El truco para eliminar las manchas de tomate de la ropa: lo tienes en la despensa

Macarrones, arroz a la cubana, bonito con tomate... Si hay algo que saben los padres con niños en edad escolar es que las manchas de tomate de estos platos tan recurrentes son pertinaces y difíciles de quitar.

Pero ante todo, que no cunda el pánico. Lo primero es actuar con rápidez y aunque no limpiemos la mancha en el momento, al menos tratarla para que el remedio empiece a hacer efecto y que no se reseque en el tejido. De esta manera eliminarla requirirá menos esfuerzo.

Nunca debemos retirar el pegote de la mancha con un pañuelo, debemos utilizar un cuchillo o una cuchara para garantizarnos el no extender la mancha más si cabe por la prenda.

Por otro lado no debemos olvidar que no es lo mismo una mancha de tomate fresco que otra de tomate frito. Si el lamparón nos lo ha dejado una salpicadura al cortar un tomate natural, mejor si nos acercamos a un grifo y la limpiamos con un poco de detergente de lavavajillas, de gel o de jabón de manos.

Para las manchas de tomate frito o de ketchup podemos utilizar bicarbonato. Basta con poner un poco de bicarbonato diluido en agua sobre la mancha y dejarlo actuar unos 10 minutos para después enjuagar con agua fría. Si quedan restos, tan solo debemos repetir la operación. Acto seguido introducimos la prenda en el lavadora en su programa habitual.

Otra opción consiste en limpiar la mancha con lavavajillas, dejarlo reposar un rato y acto seguido sumergir la prenda en una mezcla a partes iguales de agua oxigenada y agua. Esperamos unos 20 minutos para que ejerza su magia y depués meterla en la lavadora.

ALGODÓN, LANA O TEJIDO SINTÉTICO

Aunque parezca evidente es importante tener en cuenta el producto que usamos para elegir la forma de limpiarlo. No es lo mismo un tejido sintético que uno de lana o de algodón. En este último caso, si la prenda es blanca podremos recurrir a limpiar la mancha con un paño humedecido en agua oxigenda y unas gotas de amoniaco. Si la prenda es de color, deberemos sustituir el amoniaco por el alcohol.

Si se trata de una prenda blanca y de tejido sintético, podemos echar sobre la mancha jugo de limón o vinagre blanco y dejar actuar unos 15 minutos para después enjuagarla con abundante agua y terminar introduciéndola en la lavadora.

Si se trata de un jersey de lana podemos frotar la mancha con un trozo de algodón impregnado en sal.

En cuanto a las prendas con fibras vegetales, podemos frotar la mancha con sal y leche.

El tomate es una mancha complicada de eliminar no solo en los tejidos. Si eres de los que acostumbran a comer fuera de casa y llevas tu menú en un tupper de plástico, habrás comprobado que el tomate tiñe también el recipiente y que por mucho que frotemos resulta muy complicado de eliminar. Para solucionarlo, debemos lavar en primer lugar el tupper y después rellenarlo con vinagre, dejar reposar unos diez minutos pàra terminar con un aclarado potente con agua. Con este truco verás cómo se va también ese desagradable color rojizo y cualquier resto de olor.

Puede darse el caso de que el tomate salte a la pared. En este caso, debemos mezclar agua tibia y vinagre y aplicar esta mezcla sobre la pared con la ayuda de una bayeta.