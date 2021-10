El truco para eliminar las manchas amarillas de los colchones: lo tienes en la nevera

Según varios estudios, pasamos aproximadamente dos tercios de nuestra vida durmiendo. Esto significa que, a la larga, es importante tener un colchón bien cuidado y cómodo donde poder descansar si contamos con todo el tiempo que necesitamos dedicar a descansar, tanto el cuerpo como la mente.

No solo es un elemento fundamental en un hogar, sino que además es prácticamente una de las primeras cosas que es necesario comprar cuando adquirimos una nueva casa. No obstante, los problemas suelen presentarse cuando llegan los niños pequeños. Se trata de algo que comienza a ocurrir cuando aparecen, especialmente, cuando llegan los más pequeños, que tras el paso de las noches, y debido a problemas de sudor o de orina. Entonces, nos vemos ante unas manchas amarillas sobre el colchón que, en muchos casos, no sabemos bien cómo limpiar.





El truco para quitar las manchas amarillas de un colchón

Pues bien, lo cierto es que es más sencillo de lo que parece y necesitarás muy pocos productos, algunos de ellos los puedes tener incluso en la nevera. No necesitamos más que agua oxigenada, un limón, jabón para la ropa o para vajilla y un limpiador en polvo que contenga oxígeno activo o percarbonato de sodio.

Con 100 mililitros de agua, 25 mililitros de zumo de limón, 50 mililitros de agua oxigenada y media cucharada sopera de jabón formaremos una mezcla que, posteriormente, añadiremos a un pulverizador.

Sobre la mancha amarilla en cuestión que deseemos eliminar, tendremos que echar en primer lugar el limpiador en polvo y pulverizar el líquido que habremos formado anteriormente con el agua, el zumo de limón, el agua oxigenada y el jabón.

Cuando la zona esté completamente mojada, tendremos que aplicar vapor y, posteriormente, frotar con un trapo. De esta forma, conseguiremos que la mancha vaya desapareciendo poco a poco.





Si por casualidad hablamos de que la mancha es demasiado resistente, se recomienda mezclar el limpiador en polvo con agua caliente y frotar antes de añadir el líquido que tengamos en el pulverizador. Será tan sencillo como retirar con agua los restos de jabón que hayan quedado sobre el colchón y esperar a que se seque. Este proceso puedes repetirlo tantas veces como quieras siempre que la mancha se resista.

En el caso de que necesites secar la zona humedecida con cierta prontitud, te recomendamos emplear un secador de pelo, lo cual servirá para agilizar el proceso. Con este sencillo truco, podrás eliminar esas odiosas manchas amarillas de tu colchón. De esta forma no solo dormirás bien, sino que además dormirás tranquilo sabiendo que tu colchón está limpio.