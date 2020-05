Cómo hacer galletas saludables, sin azúcar y con tan solo 3 ingredientes

El confinamiento ha hecho que nos convirtamos en unos auténticos chefs. Seguro que has aprendido a cocinar muchas cosas que nunca hubieras imaginado y seguro que también has caído rendido ante alguna receta de bizcocho o galletas, dos de las elaboraciones más sencillas que hay en la repostería. Quizás te has pasado un poco con las cantidades de azúcar durante esta cuarentena y estás buscando una alternativa saludable e igual de rica y sabrosa. Pues la hemos encontrado y en este tutorial te enseñamos a prepararla.

Si eres un apasionado de los postres pero quieres cuidar tu alimentación y vigilar las cantidades de azúcar que tomas al día, las galletas de avena y plátano son una buena opción para quitarte ese antojo de dulce que te pide tu paladar. Es una receta muy fácil de elaborar que vale para todas las edades, desde los más pequeños de la casa hasta los mayores. ¡Y solamente necesitas 3 ingredientes! Copos de avena, plátano y canela.

Galletas de avena y plátano con un toque de canela

La receta de galletas de avena y plátano que te enseñamos a preparar en este tutorial te llevará menos de media hora de elaboración y el resultado es espectacular. Se ha convertido en uno de lo platos estrella de los amantes de la comida real y de los que cada día están más concienciados con cuidar su salud. Es una buena manera de ir diciendo adiós a las galletas ultraprocesadas cargadas de azúcares que no hacen bien a nuestro organismo.

El único azúcar que tendrán estas galletas es el que está naturalmente presente en el propio plátano, que cuanto más maduro esté, más dulce será su sabor y por tanto más ricas estarán nuestras galletas. Si todavía no tienes el paladar acostumbrado a este tipo de sabores y necesitas que estén un poco más sabrosas, puedes utilizar un poco de stevia, panela o sacarina (al gusto), pero esta fruta ya aporta bastante dulzor a las galletas.

Ingredientes y preparación de las galletas paso a paso

Para hacer estas galletas ricas, sanas y sin azúcar solamente se necesitan 3 ingredientes: una taza de copos de avena, dos plátanos maduros y una cucharadita de canela. Como hemos dicho antes, también podemos endulzar con un poco de stevia, pero no es necesario porque el plátano, al estar maduro, ya aporta el toque dulce que necesitan nuestras galletas.

Paso 1 : Echar los copos de avena en la taza para medir, pelar y trocear los plátanos.

: Echar los copos de avena en la taza para medir, pelar y trocear los plátanos. Paso 2 : Machacar los plátanos con un tenedor hasta que quede textura de puré.

: Machacar los plátanos con un tenedor hasta que quede textura de puré. Paso 3 : Añadir los copos de avena y mezclar, removiendo poco a poco con el puré de plátano que hemos preparado anteriormente.

: Añadir los copos de avena y mezclar, removiendo poco a poco con el puré de plátano que hemos preparado anteriormente. Paso 4 : Echar la cucharadita de canela (y un poco de stevia si lo queremos endulzar) y seguir removiendo hasta que quede una masa compacta.

: Echar la cucharadita de canela (y un poco de stevia si lo queremos endulzar) y seguir removiendo hasta que quede una masa compacta. Paso 5 : Con una cuchara, hacer bolitas y darle forma de galleta aplastando un poco la masa para posteriormente colocarlo en papel vegetal de horno.

: Con una cuchara, hacer bolitas y darle forma de galleta aplastando un poco la masa para posteriormente colocarlo en papel vegetal de horno. Paso 6: Meter en el horno las galletas durante 20 minutos a 200 grados.

Sacar del horno, dejar enfriar y...¡listo! Unas galletas sanas, ricas y fáciles con tan solo 3 ingredientes.

También te puede interesar...

Cinco alimentos imprescindibles para que tu desayuno sea saludable

Receta sencilla para preparar unas cookies de chocolate con nuestros hijos