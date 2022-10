Comer de forma saludable: cinco alimentos saciantes para picar entre horas sin engordar

Uno de los puntos más complicados de cuidar nuestra dieta es la tentación de picar entre horas. Según los expertos en nutrición, se deben realizar cinco comidas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Esto significa que hay dos comidas que, aunque sean menos copiosas, son igual de importantes y no debemos pasarlas por alto en nuestro día a día.

Sin embargo, no cualquier alimento es bueno entre horas. Sobre todo en un ambiente de prisas, cuando tienes cerca un establecimiento en el que adquirir algo de bollería o una máquina de vending, la tentación de recurrir a algún alimento con muchas calorías y un alto contenido en azúcar es habitual. Los siguientes cinco alimentos son una buena opción para picar entre horas, de la manera más saludable posible y evitando que estas comidas deriven en un aumento de peso.

Alimentos saludables para picar entre horas

En primer lugar, encontramos los frutos secos. Se trata del snack por excelencia, y es que sacian bastante y nos ayudan a evitar las ganas de comer. Podemos optar por las almendras, las avellanas, las nueces, o los pistachos. Sin embargo, no vale cualquier variedad. Es importante que no tengan una gran cantidad de sal y evitar, si es posible, que sean fritos. Además, la cantidad no debe ser excesiva.

La fruta es otra de las mejores opciones. Por un lado, debemos consumir entre cuatro y cinco piezas de fruta y verdura al día, por lo que una entre horas nos ayudará a alcanzar esta cifra. Existen múltiples opciones y puedes decantarte por aquella que más se adapte a tus gustos. Además, según la época del año, habrá unas u otras de temporada.

En el grupo de los lácteos, el yogur es una muy buena opción. Puede resultar algo más incómoda en caso de tener que llevarla fuera de casa, pero si estás en la oficina o tienes la posibilidad de teletrabajar, un yogur es un buen alimento a media mañana o media tarde. En este caso, la mejor opción es uno natural sin azúcar, o la variedad de griego.





Si necesitas una opción más saciante, puedes recurrir a un bocadillo. Al igual que ocurre con la fruta, hay muchísimas opciones y si eliges correctamente, puedes encontrar productos que no tengan mucha grasa y que te quiten el hambre. El pan debe ser integral y respecto al contenido, podrías añadir pavo o queso fresco, o alguna variedad de verdura como la lechuga o el tomate.

Por último te recomendamos los palitos de zanahoria. Se trata de un alimento que nos ayuda a evitar recurrir a los procesados, que además se incluye en el grupo de las verduras y que puede ser muy atractivo para salir de la rutina de la típica pieza de fruta, como puede ser la manzana, o el típico fruto secos, como son las nueces.