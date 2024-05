Va a casa de sus padres por su cumpleaños y no da crédito a lo que ocurre en plena noche: "A las dos..."

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. En esta ocasión, les preguntamos sobre cómo vivieron el proceso de dejar de fumar. ¿Fue difícil? ¿Está en ello?

María es la primera oyente que cuenta que dejó de fumar con muchas pipas, hasta 10 kilos y "haciendo puzzles con María Dolores Pradera. Lo dejé con 29 años, pero fumaba desde los 13. Y estaba por paquete largo diario. A día de hoy, me sigue gustando... pero un día dije que hasta aquí".

Hablamos con Miguel, que expone su caso. "Yo dejé de fumar en el 2000. Empecé a los 13, como la oyente anterior. Y empecé pronto porque éramos una pandilla de amigos y hasta en clase había un profesor que nos daba geografía. Yo estaba en el último rinconcito de la clase, abría la ventana y me fumaba un cigarro", indica. Trabajó durante décadas en lo mismo, su hijo tenía asma y se propuso dejarlo. Fumaba tres paquetes diarios. Un día, empezó a toser. Casi se ahoga. Eso hizo que su cerebro hiciese clic.

Y ya no volvió a fumar nunca más. "Hago un llamamiento a los fumadores. Estoy operado de cáncer de pulmón", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Cómo dejó de fumar Marisa? Ella lo dejó hace 21 años. "Se fue mi marido a Italia y, el día de mi cumpleaños, me fui a casa de mis padres. Estábamos cenando. Una amiga de mi madre me dijo que tenía que dejarlo. Esa noche, a las dos de la mañana, me despierta mi madre y me dice que lleve a mi padre al hospital porque le duele el pecho".

Cuando ya estaba en el hospital, vio como se lo llevaban los celadores. Pensó que, si no le pasaba nada, dejaría de fumar. Todo fue bien. Así que dijo adiós al tabaco.

Diego es otro oyente que, explica, abandonó este vicio al sufrir una neumonía. Porque todo era a causa del tabaco. "Me impresionó todo mucho y dije que hasta aquí. Yo fumaba dos paquetes de tabaco todos los días", relata. No te pierdas la sección completa en el siguiente audio.

Más 'fósforos'. Como Paco, que dice que se encuentra muy bien porque dejó de fumar hace muchos años. "El médico me decía que tenía mal el corazón. Me fumaba casi tres paquetes. Empecé a comprarme kilos de caramelos variados. El problema es que aquí el médico me advirtió de que me iba a subir el azúcar". Al final, tuvo que ir a la farmacia para buscar otras alternativas.

En 'Poniendo las Calles' dentro de esos exfumadores se encuentra Rubén, un joven de 30 años que el año pasado consiguió dejar de fumar con la ayuda del primer medicamento para el tabaquismo, que está financiando ya los fondos públicos de nuestro país: El Todacitán.

Resulta que este es un medicamento que ayuda a dejar de fumar en 25 días y que tiene una gran eficacia al parecer. Pero claro, para conocer más sobre esto, lo mejor es hablar directamente con Rubén: "Pues sí, conseguí dejar de fumar gracias a él. Tardé un poquito menos de los 25 días".

"Pero en realidad es bastante fácil", recalcó Rubén, "no sientes la necesidad de meterte un cigarro a la boca cada X momento". Él ya había intentado dejar de fumar antes de probar con este tratamiento: "Un par de veces a pelo, sin nada y me salió fatal. Fueron veces desastrosas la verdad".