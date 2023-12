Un camarero desvela lo que nunca debemos hacer cuando vamos a un bar: "No lo voy a entender"

En España nos gustan los bares. Seamos sinceros, somos un país de bares. No nos importa que sea con amigos, con familia, con nuestra pareja... nos gusta ir, lo disfrutamos y es donde pasamos parte de nuestro tiempo de ocio. Para muchos, es el lugar donde nos sentimos reconfortados y hay quienes tienen sus sitios favoritos marcados con papel y boli, como si se sintieran en casa.

Y esto es, posiblemente, porque pasamos buenos momentos en ellos y por ello tratamos de convertir este ratito en una bonita experiencia. Aunque, siendo sinceros, también sabemos lo que hay tras la barra y las condiciones bajo las que trabajan muchos camareros y profesionales de la hostelería. Ya no solo hablamos de sueldos bajos, sino de muchas horas de trabajo que no están ni cerca de estar recompensadas al completo.

Es precisamente por esto que, muchas veces, intentamos facilitarles su trabajo. Apilamos los platos, los cubiertos, recogemos los papeles... todo ello lo hacemos como una forma de ayudarles con sus tareas, sin ser conscientes realmente de que esto, tal vez, pueda incluso dificultarlas aún más.





Un camarero desvela lo que nunca debemos hacer si vamos a un bar

Gonzalo Terrazas es, además de camarero en el Bar Vianco de Córdoba, también tiktoker. En esta red social, trata de escenificar escenas que los trabajadores de la hostelería viven diariamente, tratando de dar a conocer así a los comensales y al público genera lo que se siente al otro lado de la barra. Eso sí, siempre tirando de humor.

En esta ocasión, este cordobés ha explicado a los usuarios de la red social qué no deben hacer nunca cuando van a un bar y toman cualquier tipo de consumición. Y estamos hablando de un gesto que todos habremos hecho en alguna ocasión: guardar y poner los papeles de las servilletas y otros restos dentro de las tazas de café o de la bebida.





"A ver si logramos cambiar con este vídeo, un poquito, cierto aspecto de algunos clientes", dice este camarero. "Yo sé que algunos lo hacéis sin maldad, por ayudarnos. Pero mira esto: Hay una cosa que no voy a comprender y es esta...", en este punto, el camarero muestra una taza de café con diversas servilletas de papel en su interior.

"Los papelitos que metéis dentro de una taza, es que nunca lo voy a entender si es por ayudarnos o ya es una manía de jugar. Por favor, si queréis ayudar a los camareros, a nuestros compañeros en el servicio, lo suyo es dejarlo en el platito. Nosotros vamos y lo tiramos sin problema, que tener que tomarnos el trabajo de sacar todos estos papelitos para luego, evidentemente, tirarlo a la basura", solicita este camarero cordobés.

Finalmente, espera que este consejo pueda servir a todos los clientes de bares "para ayudarnos y a la vez organizar a los camareros", concluye.





Los usuarios de TikTok aplauden el vídeo

Este vídeo de Gonzalo Terrazas acumula casi 1500 'me gusta' y más de 400 comentarios. Muchos de los usuarios han querido agradecerle que compartiera esta información. "Nunca más lo haré. Yo lo hacía para dejar todo recogido. Gracias por enseñarnos", escribió una usuaria de TikTok.

"Qué razón tienes, lo tendré en cuenta si algún día lo hago sin querer, nunca más", escribió otra. Los mensajes van, en general, por esta línea: "Lo siento. Lo hacía para que se viera más recogido y ayudar un poco. Siempre juntaba platos y vasos. No lo haré más"; "no se hará más, lo hacía para ayudar" o "no sé por qué la gente se lo toma como a lo personal... No es tan difícil ayudar un poquito y facilitar el trabajo a la hostelería", son otros de los cientos de comentarios que ha recibido este camarero cordobés.