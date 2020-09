Carmen Lomana recuerda el momento más duro de su vida: "Desayuné con él y al mediodía ya no vivía"

Si por algo se caracteriza Carmen Lomana es por ser una mujer muy vitalista. La socialité y colaboradora del programa "Fin de Semana" de COPE vive la vida al máximo sin importar qué dirán los demás. Estos días, por ejemplo, se ha ido hasta una exclusiva bodega en Las Pedroñeras (Cuenca) para hacer un reportaje que puede leerse en la revista "Semana".

En dicha entrevista, Lomana ha abierto su corazón y asegura que "está conociendo a alguien". Un giro desconocido hasta ahora en su vida sentimental que probablemente dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Desconocemos su indentidad, aunque ella dice que le encanta "ese subidón de las primeras veces". "Yo quiero tener un hombre que me guste y con el que me lo pase bien. Ahora estoy esperando a alguien que quiero conocer más y que a lo mejor me puede encantar", explica a la publicación.

El amor le debe una a Carmen Lomana. Ella misma ha recordado lo duro que fue para ella perder al amor de su vida, hace ya 21 años. "Desde que me pasó lo de Guillermo me di cuenta de que los planes a largo plazo no entran en mi vida. Desayuné con él y al mediodía ya no vivía. Por eso mi filosofía de vida es: 'El futuro es hoy'. Por eso vivo cada día como si no hubiera un mañana".

A Guillermo Capdevila Abatte se le considera el pionero del diseño industrial en el País Vasco desde su etapa en el Centro de Diseño Industrial de Vizcaya, a mediados de los años 1980. En 1974, Carmen él contrajeron matrimonio en Llanes (Asturias). Un fatal accidente de coche hizo que Guillermo perdiera la vida a los 51 años el 10 de enero de 1999. Una fecha fatídica que Carmen Lomana nunca podrá borrar de su mente.

EL SUEÑO POR CUMPLIR DE CARMEN LOMANA

Más de veinte años después, Lomana se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de nuestro país y también una de las más admiradas. Aunque con muchos retos todavía por delante. Aunque ella es una habitual de nuestra televisión tiene todavía la espinita de que no ha podido tener su propio programa de televisión. "Sería un formato donde le daría mucha prioridad a la cultura, hablar de los temas que aporten a la sociedad y donde tenga cabida la moda".

Lo único claro es que su programa no se parecería en nada a "Sálvame", del que huye como de la peste. "Me arrepinto de haber entrado en ese mundo. Era muy ingenua y me trataron horrible", ha explicado también a la revista "Diez minutos". El tiempo dirá finalmente si Lomana puede alcanzar por fin ese gran sueño. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de ella cada sábado en "Fin de Semana" COPE junto a Cristina López Schlichting.

