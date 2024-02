Afortunadamente, con el paso de los años se ha normalizado hablar de salud mental. Un asunto que ha preocupado mucho a los expertos, precisamente por el hecho de que se consideraba un tema tabú. Ya no es así. Los jóvenes cada vez más son capaces de hablar abiertamente de sus preocupaciones y sus sentimientos. Tomamos conciencia y cada vez más, quienes padecen algún tipo de problema de depresión o ansiedad, comparten todo aquello que sienten.

No obstante, y pese a que se ha normalizado totalmente el hecho de ir a profesionales de la salud mental, hay veces que estos sentimientos negativos se anteponen, independientemente de que una persona tenga las herramientas adecuadas para sortear estos sentimientos.

Marian Rojas detalla lo que ocurre en tu cerebro cada vez que escuchas la radio: "Pico de cortisol" La psiquiatra explica en el especial de 'Herrera en COPE' los efectos que tiene la radio sobre nuestro cortisol y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando la escuchamos Redacción Digital 13 feb 2024 - 12:41

En España, por ejemplo, la ansiedad es el problema de salud mental predominante entre los españoles. Según el Ministerio de Sanidad, casi un 7% de la población está diagnosticada de esta patología. De hecho, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) asegura que España es el país donde se consumen más cantidad de benzodiazepinas por sus efectos ansiolíticos y relajantes. Ahora bien, ¿qué pasaría si te decimos que la musicoterapia puede ayudarte y, además, hay una canción particular que puede reducir la ansiedad?





La canción que recomiendan los expertos para superar la ansiedad: más efectiva que la medicación

La musicoterapia ha ganado mucha repercusión en los últimos años. Pero es que lo cierto es que esta terapia basada en la música es capaz de curar ciertas enfermedades como el autismo, el alzhéimer o incluso el párkinson. O al menos, paliar enormemente sus efectos. Y sí, además de todas estas enfermedades, también puedo reducir la ansiedad.

Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, hay ciertas canciones que pueden ayudar a que nos relajemos, y que incluso pueden ser más eficaces que la medicación o los fármacos. Un total de 157 pacientes participaron en este estudio, a los que les pusieron canciones como Someone like You, de Adele; Strawberry Swing, Porcelain, de Moby o Canzoneta Sull'aria, de Mozart.





Pues entre todas las opciones, hay una en particular que destacó entre todas las demás. Se trata de Weightless, de Marconi Union. Una canción de ocho minutos y compuesta con una base melodías suaves de piano y guitarra, sin que ninguna parte se repita. Algo que tiene un papel fundamental en nuestro cerebro porque no está obligado a adivinar qué parte va a sonar. Según los expertos, "el arreglo de armonías, ritmos y bajos ayudan a reducir el ritmo cardíaco, la presión arterial y los niveles del cortisol (hormona del estrés)".

¿Por qué esta canción es la más relajante del mundo?

Precisamente el hecho de no tener ninguna parte repetida, esta canción consigue que nuestro cerebro se relaje y deje de predecir qué va a escuchar después. Esto motiva que se reduzca la ansiedad e induzca un estado de reposo.

Después de este primer estudio, la organización Mind Lab Institute realizó un estudio en el que monitorearon a 40 mujeres. Según ellos, esta canción produjo un 11% más de relajación que cualquier otra canción y consiguió reducir hasta un 65% la ansiedad de todas ellas.

Desde que científicamente se demostrara que esta canción es "la más relajante del mundo", el grupo llegó incluso a lanzar una versión de hasta diez horas para todas aquellas personas que realmente necesiten paliar su ansiedad y su estrés.