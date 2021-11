Cáncer de mama: Cómo puedes detectarlo a tiempo

Es uno de los cánceres que más se diagnostica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en aumento. En 2020 se diagnosticaron alrededor de 32.900 casos de cáncer de mama en mujeres, según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. No obstante este tipo de cáncer no es exclusivo de las mujeres, también puede darse entre hombres, aunque con menos frecuencia.

Este cáncer de mama se incicia cuando algunas células comienzan a crecer de forma anormal. Es entonces cuando empiezan a dividirse de forma más rápida que una célula sana hasta formar un bulto o tumor", explican los espacialistas de la Clínica Mayo.

FIBROADENOMA O CÁNCER MAMARIO

Diferenciarlos a priori puede ser complicado. “La diferencia principal está en el aspecto de las células al microscopio. Los fibroadenomas son tumoraciones benignas con tejido glandular y estroma, mientras que el cáncer de mama es una tumoración maligna que tiene células con un crecimiento y aspecto anormal”, según explica la doctora Ana Gaitero, ginecóloga y miembro de Doctoralia. “No siempre el cáncer de mama se puede tocar. Los fibroadenomas son redondeados, tienen los bordes bien delimitados, no están adheridos a los tejidos de alrededor y no molestan al moverlos, mientras que los nódulos malignos se delimitan peor y están más fijos”.

FACTORES DE RIESGO

Tener antecedentes de cáncer de mama u ovarios en madre o hermanas, o lesiones específicas previas como puede ser la hiperplasia ductal atípica, son algunos de los factores de riesgo. "En menor medida existen marcadores que indican un mayor riesgo de aparición como son la edad, la menstruación y poseer mamas fibrosas, entre otros”, afirma la ginecóloga.

No obstante no termina de estar del todo claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer, y otras que tienen factores de riesgo no lo hacen. "Es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja de tu perfil genético y tu medio ambiente", advierten desde la Clínica Mayo.

SÍNTOMAS

Algunos de los síntomas y signos del cáncer de mama son los siguientes, según informan los especialistas de Mayo:

.- Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea.

.- Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama.

.- Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, como formación de hoyuelos.

.- La inversión reciente del pezón

.- Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón (areola) o la piel de la mama

.- Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama, como la piel de una naranja.

CÓMO DETECTARLO A TIEMPO

En este sentido, la doctora Gaitero destaca la importancia de realizar una "autoexploración mamaria mensual y acudir a las revisiones con el ginecólogo" y "si se notan cambios en la mama o en el pezón es necesaria una cita con el especialista".

La detección temprana "es esencial para conseguir un tratamiento eficaz y menos agresivo, y lograr la curación de la enfermedad”, asegura la especialista.

El íncide de supervivencia para el cáncer de mama "ha aumentado, y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose" precisamente y en su mayor parte "a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento, y una mejor comprensión de la enfermedad", concluyen desde Mayo.