Seamos sinceros, muchos de nosotros disfrutamos de nuestros días libres estando en casa, viendo una película o una serie, y pidiendo comida a domicilio. Con las distintas aplicaciones que tenemos a nuestra disposición, tenemos todo un abanico para pedir nuestra comida favorita, la pagamos, y en poco tiempo la tenemos en casa. Aplicaciones que, por cierto, funcionan en prácticamente todos los rincones del mundo. Otros, sin embargo, siguen recurriendo a los métodos convencionales y prefieren llamar directamente por teléfono a al restaurante en cuestión.

En esta ocasión, gracias a la cuenta de X de @SoyCamarero, hemos podido conocer la reseña de un cliente y su opinión sobre este restaurante de Arganda del Rey, en Madrid. Una opinión que rápidamente fue muy duramente criticada por los usuarios de X.





Califica el servicio de este restaurante como "lamentable" y el dueño estalla contra ella: "Se merece una estrella"

Esta mujer escribió una reseña negativa y comienza explicando que hizo una llamada al restaurante Black Bull the gourmet burgers, en Arganza del Rey, en torno a las 23:20 horas para hacer un pedido. "Me dicen que a domicilio no sirven ya, les pregunto que si para recoger sí, y la respuesta del camarero que me atiende es "Uy, no. Entró justo el último pedido", cuando no son ni las 23:30 horas".

A continuación, muestra su sorpresa: "En fin, flipo. Ya me lo han hecho en varias ocasiones. Servicio lamentable".

Unas palabras que no gustaron en absoluto al dueño del restaurante, quien apenas tardó unas horas en responder a la mujer y darle una respuesta de lo más contundente.





"Los findes cerramos cocina a las 23.30, pero si son las 23.20 y aún tengo en cocina 8 comandas de sala y 3 pedidos para recoger y 4 para llevar, no puedo seguir metiendo más pedidos porque mis empleados tienen el horario de salida a las 00.00", explica el hombre.

"Con las comandas que hay en cocina ya terminaríamos de sacar platos más tarde de las 12 y aun así queda limpiar la cocina y el local", se queja el propietario. Seguidamente, agrega: "Ojalá un día usted trabaje en hostelería para que empatice un poco con el trabajo de los demás y vea lo mal que sienta que no respete su horario. Empatía cero hacia el trabajador y hacia un negocio de donde comen 9 familias. Usted sí que se merece una estrella como clienta", concluye contundente.





Recibe un pedido a domicilio y lo que el cliente pone en las observaciones es surrealista

Los pedidos a domicilio, como ya venimos contando, han ganado mucha fama en los últimos años, ya que además de ser un servicio muy cómodo, podemos hacer una serie de observaciones al restaurante para que todo esté como deseamos. De nuevo, gracias a la cuenta de @SoyCamarero, pudimos ver esta particular petición.

La cuenta de X recoge una fotografía de parte del ticket del pedido, por un valor total de 11,95 euros y que el cliente ha pagado a través de la aplicación o de la página web del establecimiento.





No obstante, la sorpresa llega en el momento en el que el cliente añade una serie de observaciones: "Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta", escribe el comprador.

No obstante, y lejos de quedarse ahí, agrega que el repartidor no debe "subir por el ascensor, que es solo para los vecinos".