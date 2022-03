El mapa que muestra qué tipo de comida a domicilio es la más elegida en cada país del mundo

El sector de la comida a domicilio está al alza en todo el mundo. La oferta es notablemente superior si lo comparamos a lo que ocurría hace unos años, cuando pedir comida a domicilio se limitaba prácticamente a alimentos como la pizza y la comida china o hindú. A día de hoy, y a golpe de click desde nuestros teléfonos móviles, tenemos una oferta muy variada y hasta restaurantes de nombre se han hecho un hueco también en este sentido.

Con la pandemia de la Covid-19, la comida a domicilio tuvo un impulso tremendo debido a la prohibición de acudir a los establecimientos. Ya sea por pereza, por falta de tiempo o simplemente por darnos un capricho, tenemos a golpe de click una oferta gastronómica heterogénea gracias a las numerosas aplicación móviles fáciles de utilizar que hacen posible que en pocos minutos tengamos comida en nuestra mesa.

Según el país, los gustos de la gente a la hora de pedir comida a domicilio son distintos. Para conocer mejor este asunto, hemos tenido en cuenta un estudio realizado a través de datos de búsqueda en Google para saber qué alimentos triunfan más en cada país en el servicio de comida a domicilio.

El estudio recoge datos de más de 100 países y el claro ganador es la pizza, seguido de la comida china y el sushi. La pizza fue la comida más buscada en un total de 44 países, la comida china en 29 países y el sushi en 10 países. Le siguen el pescado con patatas fritas ('fish and chips'), el pollo frito y la comida hindú. A continuación, podemos observar los alimentos más pedidos en los países de cada continente.





EUROPA

El rey de la comida a domicilio en la mayoría de países de Europa es la pizza, como así ocurre, por ejemplo, en España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Suiza, Bélgica o Austria, entre otros muchos. Eso sí, también hay países que se decantan más por el sushi como en Portugal, Suecia, Ucrania y Rumanía. La comida china es lo más pedido en Reino Unido, Irlanda, Hungría, Grecia y Chipre. Lo más curioso es que hay un país en el que las tapas, algo típico español, es la comida más pedida a domicilio. Ese país es Dinamarca.

NORTEAMÉRICA

En América del Norte y América Central la pizza no es lo más demandado. Es más, solo pocos países como El Salvador o Jamaica piden mayoritariamente pizza. La comida china y el 'fish and chips' son los alimentos más solicitados en esta parte del mundo. Estados Unidos se inclina por la comida china, al igual que ocurre en otros países como México, Panamá o Costa Rica. El pescado con patatas fritas, conocido como 'fish and chips', se presenta mayormente en Canadá y Santa Lucía.





AMÉRICA DEL SUR

Sudamérica apuesta más por la comida china a la hora de pedir a domicilio. Colombia, Chile, Ecuador o Bolivia se inclinan por la comida china, mientras que Argentina y Perú piden, sobre todo, pizza. Brasil prefiere el sushi.





ASIA

La comida asiática es muy habitual a la hora de pedir a domicilio. Es una gastronomía que prácticamente está disponible en todo el mundo. La comida coreana, china, tailandesa y el sushi son las más pedidas en los países asiáticos. Aunque en países como India, Indonesia, Arabia Saudí o Corea del Sur prefieren la pizza. El pollo frito también ocupa un lugar destacado en este continente





ÁFRICA

En un continente tan grande como África encontramos muchas variedades a la hora de los gustos de pedir comida a domicilio. La pizza es la ganadora, ya que es lo más pedido en países como Marruecos, Túnez, Egipto, Namibia, Madagascar o Zambia. Sin embargo, Nigeria, Ghana, Kenia, Tanzania o Zimbabue se inclinan más por la comida china.





OCEANÍA

La comida china es la más demandada en Oceanía, ya que Australia y Nueva Zelanda la consumen mayormente. Pero también tiene su presencia el 'fish and chips', que aparece en las Islas Cook y Fiji.





