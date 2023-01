Apaga la calefacción: el sencillo método con el que calentar tu casa por menos de 20 céntimos

El temporal está causando graves estragos en nuestro país. Fuertes lluvias, vientos, nieve y mucho frío están siendo los protagonistas de esta jornada y se prevé que siga así los próximos días. Tanto es así que muchos españoles se preguntan cómo poder calentar sus casas pero, a la vez, ahorrar en sus facturas a final de mes. Youtube y TikTok se han hecho eco de un truco que puede ayudar en una misión que parece prácticamente imposible en la actualidad: calentar nuestros hogares a un precio barato.

El sistema de calefacción permite calentar una habitación de unos 12 metros por 15 o 18 céntimos al día. Para ello, solo necesitarás una maceta de barro, una bandeja de horno y algunas velas pequeñas.





Solo necesitas una maceta, una bandeja de horno y velas

El primer paso es colocar las velas encendidas en la bandeja del horno y taparlas con el tiesto. Con este truco, el calor se concentra en la maceta como si fuese una estufa y se dispersa por la habitación aumentando la temperatura de la sala. Si esta tienen un hueco en la parte inferior, que quedaría en la parte superior en esta función, habría que tapar este con una vela gastada. Hay que tener precaución porque los materiales aumentan de temperatura, sobre todo el tiesto, y pueden estropear ciertos materiales e incluso si nos acercamos mucho podemos quemarnos.

Con esta económica fuente de energía se podría mantener caliente una habitación de unos doce metros por unas seis horas, utilizando solo cuatro velas.

Este método podría parecer la típica recomendación de Internet que se hace viral pero no funciona. Sin embargo, ya supera el millón de visualizaciones y cuenta con más de 10.000 me gusta en Youtube.

Además, en los comentarios, muchos usuarios han mostrado su agradecimiento al creador del video por este consejo y han confirmado que este truco para calentar tu casa sin necesidad de utilizar gas o electricidad funciona. "Una pasada, a mi me ha subido unos grados más la habitación. Muchas gracias" o "Lo he probado y funciona, como dicen otras personas no caliente una casa, ni es como un calefactor, pero si se nota en el ambiente" son algunos de los casi mil comentarios que ha tenido este video.





El temporal mejorará el jueves con la entrada de un frente cálido