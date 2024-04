Busca trabajo en León y no da crédito a la oferta que le llega a través de su móvil: amenaza incluida

Si alguna vez te has visto en la desesperante situación de estar en paro y necesitar trabajar cuanto antes, sabrás que toda oferta que te llegue es poca. Porque cuando uno se encuentra en ese contexto, tiende a querer trabajar en lo que pueda. Por eso, con el tiempo que tienes, lo que sueles hacer es preparar bien tu currículum, haciéndolo lo más atractivo posible e invirtiendo minutos de tu vida en buscar las ofertas que se ajusten a ti.

Y sí, invertir todo es tiempo suele ser un trabajo en sí mismo, porque no es tan fácil buscar y presentarte a las ofertas, por no hablar de lo cansado que puede llegar a ser preparar y hacer multitud de entrevistas, sin que muchas veces lleguen a puerto. Sin embargo, siempre hay luz al final del túnel, y aunque tardes un tiempo encontrarás ese trabajo.

Pero ese proceso, sin lugar a dudas, siempre cuesta lo suyo. Y si no, que se lo digan a esta chica de León, que decidió meterse en un grupo de WhatsApp para encontrar trabajo en hostelería en su ciudad. Fue entonces cuando le llegó una oferta que no podía ser más inverosímil.

"Estamos empezando y por ahora no se puede pagar mucho más, estamos hablando de ocho horas más o menos y podemos pagar 400. Ahora echaros todos encima" decía el encargado de este bar.

Por supuesto, fue entonces cuando esta chica que buscaba trabajo le contestó. "¿Qué convenio autoriza pagar menos de media jornada por jornada completa?".

Al encargado no le sentó muy bien y terminó amenazándole: "Si tanto sabes, métete en tu vida que estás hablando que tiene administrativo, payasa. Si no quieres trabajar, cállate. Claro, que papá y mamá te pagan todo" decía.

Un joven catalán manda su currículum sin omitir un detalle del que hacen mofa sus jefes

Esto del currículum, por cierto, tiene más enjundia de la que parece, porque, por mucha experiencia que tengas, los expertos recomiendan resumirla toda en solo un folio, y con frases cortas. Además, por supuesto, de incluir una foto para que se te pueda conocer algo más personalmente.

Es entonces cuando surge la duda: ¿qué debemos poner en él para que quede claro nuestro background? Pues seguramente, esto no. Y es que un joven de Cataluña ha enviado a una empresa su CV, sin reparar en un detalle que a los jefes de esa empresa le ha llamado mucho la atención.





"Es la primera vez que veo en un currículum que alguien menciona que acudió al parvulario"decía Àngel, a quien le había llegado este currículum, sin dar crédito a la información que incluía.

Sin duda, este joven ha sorprendido a todos sus posibles jefes y es posible que, por esta diferencia, sí que le tengan en cuenta.

Los tres alimentos que deberías evitar a toda costa en un bufé libre

Por eso, de cara al verano y a momentos de vacaciones, te recomendamos que no pases por un bufé arrasando, sino con medida y sabiendo qué es aquello que puedes comer y lo que no, porque es posible que te haga daño. Son tres alimentos que deberías tener en cuenta antes de comerlos.





Se tratan de los huevos, las salsas, y la carne. Ojo, que si es un bufé algo más exquisito, podríamos incluir las ostras. Y es que suelen ser alimentos que no aguantan mucho tiempo expuestos y que pueden perder la calidad y producirte alguna intoxicación.

Mucho cuidado, especialmente con las carnes, que pueden llegar a no estar bien cocinadas y hacer que pases unos cuantos días revueltos del estómago.

No hay duda de que, cuando uno va a un bufé libre, quiere arramplar con todo y comerse esos alimentos de los que no dispone en casa. Sin embargo, aunque no te vayan a provocar una intoxicación, sí que hay que tener cuidado con algunos ingredientes y comidas.