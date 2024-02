Claves para que tu curriculum pase la “criba”

La mayoria de los reclutadores dedica como máximo 3 minutos a revisar un curriculum. Es nuestra carta de presentación y de él depende que llamemos su atención o nos envien a la papelera.

100 curriculums en 1 hora

Tienes 3 minutos como máximo. Imagina que te dicen ésto al inicio de una entrevista de selección de personal. ¿Qué decir y cómo? Eso es lo que tienes que resolver para la primera imagen que se van a forjar de ti los reclutadores de una empresa. Y es definitivo y resolutivo. No vas a poder redirigir la información, ni retomar, rectificar o aclarar dato alguno. Para la empresa supone la seña de identidad de lo que eres.

Claro conciso y visual

El tiempo cambia, las empresas cambian y tb las formas de postularse para un puesto de trabajo. Vivimos en un mundo cambiante,una sociedad muy “instagrameable” explica a COPE Enrique Baleriola experto en psicología del trabajo, y la transmisión de información “es un reflejo de esa nueva sociedad”. En lineas generales nuestra carta de presentación debe contener “mucha información, muy precisa, en poco espacio y muy fotográfica”, de fácil acceso para que a simple vista sea atractivo. Debe contener las palabras clave de la oferta de trabajo para que la Inteligencia Artificial utilizada en muchas empresas en la primera selección, reconozca nuestras aptitudes. Debe ser de una sola página, hay multitud de plantillas en Internet ya sea para hacerlo cronológico, cronológico inverso, es el que más terreno ha aganado, y el funcional.

¿Qué nos interesa destacar?

La finalidad es llegar a realizar la entrevista así que tiene que resaltar los aspectos más importantes del recorrido académico y laboral; así como de nuestra personalidad

Tenemos que preguntarnos qué queremos visibilizar, nuestros puntos fuertes, si tenemos experiencia previa, queremos asumir espacios nuevos, o acabamos de titularnos, no tenemos experiencia pero mucha formación y cualidades más académicas, formativas y de conocimiento; debemos determinar también cuáles son nuestras debilidades y qué no nos conviene destacar. “Cada persona elegirá si quiere subrayar sus competencias profesionales, sociales, su experiencia o conocimientos teóricos”.

Experiencia o conocimientos teóricos?

“Los conocimientos teóricos en abstracto cuando ya tenemos experiencia profesional no sirven de mucho ni dicen mucho de nosotros”. Hay miles de personas que han estudiado la misma carrera, está bien reseñar nuestra preparación académica pero lo resolutivo, lo que nos hace únicos, lo valioso, es contar qué hemos hecho en nuestra empresa, en nuestro trabajo anterior “ ofrecer un elemento mensurable, por ejemplo – cuenta Baleriola- soy psicólogo y me encargo de la mediación en mi empresa, hubo un conflicto por la ultima subida salarial, y yo como mediador estuve reconciliando las posturas de empresa y sindicatos y ésto me llevó a aplicar todos mis conocimientos de psicologia del trabajo, de grupos, etc..... y recuperamos el consenso”. Primera linea, el conflicto, segunda linea cuál fue mi papel, cómo actué y en la tercera la resolución, “en 3 o 4 líneas hemos aportado un ejemplo práctico de nuestra experiencia y nuestras competencias”.

Buscando mi primer trabajo

Lo primero es no mentir, no pasa nada si no contamos con experiencia, lo que hay que hacer es darle más espacio a lo que tenemos, a nuestros estudios, y añadir ejemplos tal vez del mundo universitario, o de las prácticas. “ Hice mis practicas en tal ámbito, o en un colegio y me encontré con tales situaciones, mi rol fue de análisis de este tipo de grupos, o asistencia al tutor.... y esto es una forma de demostrar cómo hemos aplicado los conocimientos adquiridos”. Una fórmula precisa y corta no de lo que sabemos sino de cómo lo hemos utilizado, “no tanto el conocer, como el hacer”.

Diseño que encaje con la empresa

Hay herramientas de diseño que dan mucho juego y crean curriculums impecables pero mas allá de estas novedades tecnológicas, debemos procurar que el formato tenga el espiritu de la empresa. Cada curriculum que hagamos tiene que ser especifico para esa postulación, no podemos enviar la misma presentación a 5 compañías diferentes. Los reclutadores lo ven perfectamente. Si optamos a una empresa de diseño gráfico “que transmite en su web cultura empresarial de pulcritud, minimalista, bien estructurada.. pues nuestro curriculum tiene que ser eso, casi un informe interno”. Es una forma de llamar la atención de un jefe de personal o de departamento que a lo mejor tiene 1 hora a la semana para ver 100 solicitudes y se puede, se debe dar el caso de que en un primer vistazo la nuestra destaque porque coincide con la esencia de la entidad a la que optamos. Se dirá “no conozco a esta persona pero de 15 curriculums que llevo vistos el 16 encaja perfectamente con nuestra marca”, hay un alineamiento y supone que la puerta de la selección se abre.