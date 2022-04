La broma sobre la paella valenciana que ha hecho la Embajada de Francia: "En realidad, su origen..."

La paella es uno de los platos típicos en los hogares españoles. Los domingos familiares en torno a este plato típico valenciano es un clásico que no pasa de moda y gusta a todos los miembros de la familia. En los chiringuitos playeros no faltan en su carta y es un plato español que se nos antoja bastante a menudo. Ya sea para reunirse con familia o amigos, la paella es, sin lugar a dudas, uno de los platos favoritos de muchos (por no decir casi todos).

No obstante, Francia ha abierto un debate de lo más curioso. La paella valenciana, según la Embajada de Francia en nuestro país, no habría tenido su origen en España. "Otra prueba más de la fuerza histórica que une a nuestros dos países", ha comenzado el hilo en Twitter.





Según ellos, "un equipo de historiadores de la gastronomía acaba de descubrir algo sorprendente". Al parecer, la famosa "paella valenciana tiene en realidad su origen en la Camarga francesa".





¿Está el origen de la paella valenciana realmente en Francia?

Tal y como contamos, según la Embajada de Francia en España, el origen de la paella se remonta a la Edad Media, cuando "los campesinos de la región preparaban grandes platos de arroz con carne para celebraciones del pueblo, como las bodas".





A continuación, aseguran en Twitter que "se guardaban entonces paquetes de arroz crudo que se tiraba a los recién casados a la salida de la iglesia para su buena suerte".





Seguidamente añaden que "fue un comerciante de arroz del siglo XV, anheloso de nuevas culturas quien habría bordeado la costa hasta Valencia y difundido esa receta, a la que los españoles añadieron azafrán y salsa de tomate".





La realidad, no obstante, es que el 1 de abril fue el día de los inocentes en Francia. Allí lo conocen como "poisson d'avril". La Embajada de Francia remarca que la paella "es 100% valenciana" y, además, "nos encanta".





Una broma con motivo del día de los inocentes que no ha sentado demasiado bien en nuestro país y ha recibido todo tipo de comentarios. "El arroz de la Camarga empezó a cultivarse a finales del siglo XVI. La primera receta de paella aparece en 1520 en el Llibre de Coch", asegura un usuario en Twitter.





"Primero que si las croquetas, y ahora que si la paella. Solo nos queda el gazpacho y la tortilla. Así empezó Napoleón y mira cómo acabó", agrega otro usuario.





Otros, sin embargo, han querido tirar de humor, asegurando que "nos la han montado pero bien" o que esto "es una venganza por lo de Bailén". Sea como sea, lo que está claro es que la paella sigue siendo española y también uno de nuestros platos favoritos.