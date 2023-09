Un bar de La Coruña responde claro a la crítica de un cliente por un detalle físico de la camarera: "Pésimo"

En nuestro país los restaurantes son un lugar donde la gente desconecta, un punto de encuentro para pasarlo bien y disfrutar de la gastronomía española y reunirse con familiares y amigos. Para mostrar tu opinión también se pueden dejar comentarios positivos o negativos en la red.

Las reseñas que se dejan en internet suelen resultar bastante útiles para los clientes que acuden a un restaurante por primera vez, ya que suelen ser fiables las opiniones de la gente para hacerte una idea de cuál puede ser el mejor plato que ofrecerte, el precio más asequible, o si el servicio es bueno o malo.

Dejar una reseña en Google es cada vez más habitual y además, en ocasiones pueden llegar a las redes sociales porque muchas veces el restaurante responde. Eso ha ocurrido en uno de La Coruña donde un comentario negativo a una cervecería se ha convertido en todo un aluvión de críticas positivas para el local.

La clienta quería el despido de una camarera de la Cervecería O'Barullo. En el anuncio, el usuario ha manifestado un “trato pésimo, una hora esperando a que me atiendan y la camarera (sudamericana y con pelo corto) nos ignora, es una borde, déspota y maleducada. Si no le gusta su trabajo, que lo deje (aunque deberían despedirla) que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar!!!”.

Ante la reseña negativa, la cervecería no se ha mantenido al margen del comentario y ha querido contestar. Ha señalado que creen “que esto es más un ataque personal y de racismo que una queja, usted no fue ignorada fue atendida, y además marchó sin pagar lo que consumió, y no se despide a nadie por ser latinoamericana”.

Las redes sociales a favor de la Cervecería

La famosa cuenta de Twitter 'Soy Camarero' en cuya entradilla cita que “el cliente no siempre tiene la razón, también se ha manifestado al respecto y ha dicho que “las reseñas, ese mundo donde parece que todo está permitido”.

Las respuestas no han tardado en producirse y se han volcado con la cervecería y la camarera. Por ejemplo, uno ha escrito: “La reseña muestra la clase de educación de la clienta; demasiado exquisitos han sido con la respuesta. Deberían denunciarla por marcharse sin pagar y por xenofobia”. Otro comentario ha sido: “Más que una reseña es una forma de soltar una soflama xenófoba sin venir a cuento”.