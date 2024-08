El Banco de España avisa de qué tenemos que responder cuando nos ofrezcan "copia" al pagar con tarjeta

Pagar con tarjeta se ha convertido en algo habitual en nuestro día a día. Esto no quiere decir que el pago en efectivo haya desaparecido, pero con la aparición de las nuevas tecnologías, son muchas las personas que incluso han optado por meter sus datos bancarios en el móvil para que pagar se reduzca a un solo 'click'.

Aun así, son varias las estafas que se producen de manera constante. Es por ello por lo que el Banco de España ha dado importancia a la revisión de las transacciones que realizamos a diario. Y es que es en el entorno digital donde los estafadores llevan a cabo numerosos fraudes como, por ejemplo, el robo de datos.





¿Cómo podemos evitarlo?

Pero esta situación se puede evitar. El propio organismo ha puesto de ejemplo dos acciones. La primera tiene que ver con la verificación de la cantidad que aparece en la pantalla del datáfono antes de pagar, pues muchas veces estamos pendientes de otros asuntos y ni nos paramos a mirar lo que pone.





Del mismo modo, una vez realizada la compra, es habitual que el dependiente nos haga la siguiente pregunta: "¿Quiere copia?". Ante esto parece que debemos solicitarla siempre. ¿Por qué? Porque en caso de tener cualquier problema con el cobro, podremos reclamar de manera inmediata.

La razón por la que debemos pagar las vacaciones de verano con tarjeta

Parece que debemos cambiar nuestros hábitos por estos nuevos para ahorrarnos un gran disgusto. Y más en verano, esa época en la que solemos optar por reservar un hotel o apartamento para disfrutar de un merecido descanso. Ahora bien, ¿qué pasaría si llegásemos a cualquiera de ellos y nos dijesen que nuestro nombre no aparece por ningún lado? ¿Qué tendríamos que hacer? El abogado Miguel Ángel Fernández Salinero lo explicó hace unas semanas en el programa 'Poniendo las calles'.

En primer lugar, "hay que desconfiar de los chollos, es decir, de aquello que parezca demasiado bueno para ser cierto", dado que puede dejarnos sin vacaciones. Y, antes de firmar cualquier cosa, hay que dedicar algo de tiempo extra para comprobar que la página web que estamos utilizando sea verdadera. Seguidamente y sobre los métodos de pago, recomendaba desconfiar "de las solicitudes de pago por Bizum o incluso en un clásico de esta fase de la solicitud de pago por vacaciones, las criptomonedas".





Es por esta razón por la "siempre se debe pagar con tarjeta de crédito y no de débito" debido a que "no da acceso directo a tu cuenta", apuntillaba. Finalmente, señalaba que, con este método, existe la posibilidad de cancelar los pagos o un retroceso. Además, cabe destacar que las tarjetas "suelen tener asociadas un seguro antifraudes", algo que muchas veces no sabe el consumidor, "pero es una constante. Dentro de la prevención, es lo que se recomienda antes de contratar", concluía.