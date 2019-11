Así ha cambiado Daniel Diges, cantante de 'Algo pequeñito' en 'Eurovisión 2010'

Antes de dar el salto a la fama representando a España en 'Eurovisión 2010' con 'Algo pequeñito', Daniel Diges trabajó en en ficciones como 'Ana y los siete', 'Hospital central' y 'Aquí no hay quien viva' y actuó en las obras teatrales 'Agitación + IVA', 'En tu fiesta me colé', 'Hoy no me puedo levantar', 'We will rock you', 'High school musical' y 'Mamma mia!'.

Después de quedar en decimoquinto puesto con 68 puntos en el festival eurovisivo con la canción de su disco homónimo el cantante sacó a la venta otros tres álbumes: '¿Dónde estabas tú en los setenta?' (2012), 'Quiero' (2014) y 'Calle Broadway' (2015).

Diges siguió su estrellato en musicales protagonizando la nueva versión de 'Los miserables' entre 2010 y 2012. En 2011 encabezó 'Póker de voces' junto a David Ordinas, Ignasi Vidal y Geronimo Rauch. Entre 2012 y 2013 se convirtió en finalista y segundo clasificado de 'Tu cara me suena' y dio vida a Gastón en el musical 'La bella y la bestia' y en 'Hoy no me puedo levantar', de nuevo como Mario, el protagonista.

En 2014 el cantante y actor participó como mentor en 'Tu cara me suena mini' y entre 2013 y 2014 vuelve a 'Los miserables', donde da vida a Jean Valjean. También en el papel de Valjean en 2017 participa en la producción brasleña 'Les Misérables' en São Paulo y en 2018 en otra producción mexicana del mismo musical.

Desde septiembre de 2019 Daniel Diges protagoniza el musical de 'El Médico', encarnando a Rob J. Cole, que podemos disfrutar, por el momento, hasta el 12 de enero de 2020, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.