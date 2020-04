Descubre los 10 alimentos que te ayudarán a teletrabajar con menos esfuerzo

Confinamiento y teletrabajo se han convertido en dos de las palabras más utilizadas estos días. Muchas personas se han visto obligadas a continuar con sus actividades laborales desde casa y desconocen qué alimentación sería la indicada para que sus cerebros no se resientan. "Para que nuestro cerebro funcione a pleno rendimiento no todo se reduce al consumo de carbohidratos. Mantener la concentración no sólo tiene que ver con la voluntad que pongamos en ello. Si una persona no se alimenta adecuadamente, lo más probable es que su rendimiento no sea el más óptimo", explica a cope.es la nutricionista Ángela Tello, autora del libro GuíaBurros Nutrición;'Nutrición. Todo lo que no te han contado sobre la alimentación sana".

"Se podría interpretar que para que nuestro cerebro esté en condiciones óptimas de trabajo y activo, habría que consumir alimentos energéticos a base de carbohidratos, pero la verdad es que son los menos importantes porque la energía para el cerebro se obtiene a partir de casi cualquier alimento. No obstante, nuestro cerebro requiere de nutrientes que se obtienen únicamente de una alimentación equilibrada". De entre todoa, Ángela Tello destaca 10 alimentos que ayudarán a dar el 'do' de pecho en estos momentos, toma nota:

PESCADO AZUL

El cerebro, señala Tello, "está compuesto de un 60% de grasa por lo que requiere grasas para su sostenimiento y buen funcionamiento". "Los ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) son sus componentes principales por lo que su consumo a través de la alimentación es fundamental. Cuando la alimentación es desequilibrada y consumimos más de otro tipo de grasas, nuestras membranas se vuelven rígidas y eso hace que entre otras cosas nuestra inteligencia y rapidez mental se reduzcan. Por eso, es fundamental alimentarse con pescado azul regularmente, ya que es la mayor fuente de estos ácidos grasos esenciales".

Los peces azules que más niveles de omega-3 contienen son: el salmón, caballa, atún, arenques y sardinas".

También te puede interesar:

Diez alimentos que engordan más de lo que te imaginas

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS

A medida que envejecemos "el cerebro se hace más susceptible frente al ataque de los radicales libres". "La vitamina E es un potente antioxidante que previene el deterioro cognitivo y, según parece es más efectiva a mayor concentración. Esto quiere decir que mantener unos buenos niveles de vitamina E puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad mental y cognitiva. Algunos frutos secos como las nueces, almendras, cacahuetes y las semillas de girasol son fuente importante de dicha vitamina, por tanto, conviene hacer acopio de estos alimentos para protegernos y garantizarnos una buena capacidad en nuestra función cerebral".

CHOCOLATE NEGRO, MÁS DEL 70%

En los últimos años se ha demostrado que el cacao y sus derivados "son una rica fuente de Flavanoles con acción directa sobre el cerebro, afirma Tello. El cerebro está compuesto por un 60% de grasa y por tanto es especialmente sensible al ataque de los radicales libres. Según varios estudios los Flavanoles tienen una alta actividad neuroprotectora y neurobiológica. Esto significa que su acción no sólo tiene que ver con la capacidad antioxidante, actúa también como estimulador de la regeneración neuronal. Además " se ha demostrado que los flavanoles del cacao aumenna el flujo sanguíneo cerebral".

Es decir, "comer chocolate negro con más del 70% de cacao puede resultar especialmente beneficioso para ayudar a mejorar nuestra velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo". Eso sí, no hay que olvidar que el chocolate es altamente calórico, por lo que "si no lo consumimos moderadamente, lo más probable es que veamos sus efectos no sólo en el cerebro".

Te puede interesar

Abrigos largos, pañuelos de seda, los 'must have' de las influencer para la primavera

Rebecas de punto y jeans de colores, dos tendencias que están pidiendo paso

Gafas de sol, un must también para interiores con poca luz

FRUTAS Y VERDURAS

¿Te suena la Quercitina? "Es un antioxidante presente en vegetales y frutas que según varios estudios puede reducir la fatiga física y mental. Además de ser el antioxidante que está más presente en el reino vegetal, es la más biodisponible, es decir, que es la que más fácilmente se absorbe en nuestro organismo. Para que el funcionamiento cerebral sea correcto es imprescindible que la comunicación neuronal sea efectiva y dicho antioxidante está dentro de esos componentes que estimulan la comunicación interneuronal".

Los alimentos más ricos en este antioxidante son: manzanas, cerezas, bayas, cebollas, espárragos, col roja y té negro.

MAGNESIO, ZINC, SELENIO

Somos lo que comemos. "El cerebro no es un órgano que consuma una gran cantidad de nutrientes a parte de los ácidos grasos y glucosa. Sin embargo, su mantenimiento es especialmente delicado y depende fundamentalmente de nuestra alimentación. Los micronutrientes como el Mg, Zn y Se, son importantes para nuestro cerebro dado que a partir de ellos se sintetizan sustancias que intervienen en los estados de ánimo y en la concentración mental".

Los alimentos con mayor cantidad de estos micronutrientes son: los cereales integrales, legumbres, plátanos, albaricoques, aguacates, melocotón, manzanas, queso, carne de ave, almejas, levadura de cerveza, frutos secos, espinacas, brócoli.

VITAMINAS DEL B (B6, B9 y B12)

Las vitaminas B6, B9 y B12 se consideran las más importantes para el funcionamiento cerebral. "Se dice que la gran mayoría de la población presenta déficit de estas vitaminas. La consecuencia de dicho déficit puede reflejarse en nuestra vida cotidiana y el desempeño de nuestros trabajos. Varios estudios sugieren que cuanto mayor sea la concentración de dichas vitaminas en sangre mejor será el rendimiento y la resolución de problemas en el ambiente de trabajo. Por el contrario, cuanto más déficit habrá mas lentitud y falta concentración". ¿Qué alimentos las tienen?:

Fuentes de B12: todos los alimentos de origen animal, lácteos y huevos.

Fuentes de B6: alimentos de origen animal, legumbres, patatas, plátano y espinacas.

Fuentes de B9: alimentos de origen animal, lácteos, huevos, legumbres, espinacas, coles de Bruselas, lechuga, brócoli, arroz, naranja y plátano.

TÉ VERDE

Son muchos sus efectos positivos por la gran cantidad de antioxidantes que contiene. "Hay evidencias de que mejora las funciones cognitivas relacionadas con la memoria de trabajo. El té verde rico en polifenoles como las catequinas en combinación con la teína es especialmente beneficioso dado que actúa como neuroprotector en situaciones de estrés oxidativo".

BAYAS

Según varios estudios, añade "las bayas, contienen una alta cantidad de antioxidantes ricos en taninos, antocianinas y compuestos fenólicos asociados con el mantenimiento del equilibrio metabólico cerebral, es decir, proteger a las membranas de la oxidación. De ahí la importancia de consumir alimentos frescos que contengan suficientes antioxidantes que ayuden a contrarrestar el efecto de los radicales libres".

ÁCIDO ALFA LOPÓICO ( ALA)

Se trata de un "antioxidante universal capaz de moverse por cualquier parte del organismo dentro y fuera de la célula e incluso es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Al tener esta capacidad de movimiento algunas investigaciones señalan la efectividad de este antioxidante en el cerebro evitando el déficit de memoria".

¿Dónde lo encontramos? En la levadura de cerveza, germen de trigo, espinacas, brócoli, guisantes o las coles de Bruselas.

CURCUMINA

Varios estudios han demostrado la capacidad "que tendría que ver con la mejora de la memoria y el estado de ánimo de las personas. Se desconoce el mecanismo por el cual se producen dichos efectos pero al parecer, al igual que otros antioxidantes, actuaría protegiendo al cerebro de la oxidación lipídica".