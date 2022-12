La "amorosa" respuesta del dueño de un bar de Argentina a un cliente: "Una persona como tú..."

Puede que ahora mismo estemos con más frío que nunca, a punto de encarar el invierno y deseando que llegue la primavera. Pues bien, esto que te vamos a contar no te es nuevo pero seguro que, si eres de los que espera el cambio de estación, no te va a gustar tanto. Y es que en el hemisferio sur, ahora mismo están cerca de empezar al verano.

Y claro, en verano, ¿a quién no le apetece sentarse en una terracita a tomar algo? Pues muchos argentinos, desde luego, no van a negarlo. Y de un bar en Argentina es lo que te vamos a hablar. Porque allí un cliente dejó hace unos días una reseña poco simpática, quejándose del servicio del local.

Aquí se está fraguando una bonita relación ?? pic.twitter.com/uVA7MX4sU1 — Soy Camarero (@soycamarero) December 3, 2022

"No recomiendo este lugar a nadie. El lugar tiene mucha comida que no se termina de calentar bien, muchísima decoración para tapar mugre, y como no puede faltar, la comida tarda demasiado en llegar, además de que los precios son altísimos" empezaba diciendo este cliente.

"Lo que más me impresiona son las respuestas a estas reseñas, ¿pueden dejar de responder tan maleducadamente? ¡Tómense en serio su trabajo! Seguro que me responderán de mala manera como al resto, queda enevidencia" concluía enfadado.

"Hola, sos nuestro seguidor número uno, creas cuentas nuevas solo para drenar tus frustaciones" le empezba respondiendo el dueño del bar. "La próxima subí tu foto, te queremos conocer, no nos prives de tu bello rostro. Una persona tan simpática y adorable como tú se merece una mención. No nos dejes nunca, nunca. Se te extraña, amigo" terminaba en tono burlón.

Al final, se ha hecho viral después de que lo recopilara la cuenta de Twitter "Soy Camarero", ganándose respuestas y reacciones de todo tipo.

La reseña de un cliente en un restaurante de Argentina

Pero si hay historias que calan en todos los usuarios de redes como Twitter, esas son las que hablan de reseñas de restaurantes. Hay cuentas, incluso, que se dedican a recopilar las que vean por Internet, y compartirlas con todos.

Y esta que te vamos a contar, es una de las más virales de toda la semana, y, con razón, ha conseguido alcanzar más de cien mil “me gusta” y casi ocho mil retuits.

Resulta que un cliente, bastante enfadado, por cierto, quiso dejar una reseña en Google de un restaurante al que había acudido en Argentina. Hasta ahí todo bien, si no fuera por su tono y los dardos que le soltó por no gustarle la comida.

La reviews en Argentina deberían ser un género literario. pic.twitter.com/h298JTThBJ — Mazo Argento ?? (@MazoArgento) October 3, 2022

“Cuando tenía quince años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo en un mismo día” comenzaba escribiendo.