El actor Dave Bautista revela el motivo real detrás de su sorprendente cambio de peso: "Y voy a estar más delgado"

Uno de los asuntos más virales en las últimas semanas ha sido el increíble cambio físico de uno de los actores más famosos de Hollywood: Dave Bautista. El exluchador de WWE, ya retirado y conocido por muchos por su faceta en la empresa de pro wrestling más conocida del mundo (como Batista), ha presentado siempre una gran musculatura por su pasado en la lucha libre, lo que se ha hecho muy llamativo también en sus participaciones en películas.

Sin embargo, esto ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hasta el punto en el que, de cara a la presentación de su última película "Killer's Game", Dave Bautista haya aparecido visiblemente más delgado y mucho más cambiado en cuanto a su musculatura. Esto ha provocado que muchos se hayan preguntado qué ha pasado con él, incluso si ha tenido algún problema de salud que haya provocado que esté así.

EFE Dave Bautista, en una de sus fotos más recientes.

Ante el revuelo del asunto y la viralidad del asunto, Bautista ha respondido en las últimas horas sobre lo que ha pasado con él. Y la respuesta ha sorprendido a muchos por la franqueza que utiliza, e incluso la predicción que hace sobre cómo lucirá en los próximos meses o años.

LA RESPUESTA DE DAVE BAUTISTA SOBRE SU CAMBIO FÍSICO: "Me lo han preguntado mucho"

En concreto, el actor y exluchador ha concedido una entrevista para el canal del periodista Chris Van Vliet, en el que, cómo no podía ser de otra manera, le han preguntado sobre el asunto. Hay que recordar que Dave Bautista reconoció en el pasado que no se sentía cómodo con tanto músculo, sobre todo porque le llegaba a limitar ciertos aspectos de su vida. Sobre todo, tras su retiro de WWE en el año 2019 y previamente entre 2014 y 2018.

"¿Has ido adelgazando para asumir estos otros papeles?", le pregunta Van Vliet. El actor se ríe, y revela algo sorprendente: todo esto viene... de haber engordado. Pero no con músculo, sino con grasa. "Sí, absolutamente. Empecé a adelgazar por un tiempo. La razón particular por la que comencé a bajar de peso es porque simplemente engordé mucho. Muchísimo", señala Bautista. "Anda ya, tu versión de gordo no es la del resto de mortales", le responde de broma Van Vliet. "No, pero en serio. Me puse muy, muy grande para un rol. Hasta el punto de estar incómodamente grande", respondió el actor.

De hecho, Dave Bautista habla de lo increíblemente mal que llegó a comer para ese rol: llegó a pesar 142 kilos. "Muchísimo, como 315 libras (142 kilos). Subí de peso muy rápido. No como era en WWE, que eso era músculo. Cuando era joven tenía mucho músculo. Te hablo de grasa: pancakes, patatas fritas... Así es como lo hice. El director me dijo que no pareciese que levantaba pesas, sino parecer un hombre grande", explicó.

El truco de Batista para perder peso: "calorías y ayuno..."

Fue por eso por lo que Batista está ahora mucho más delgado: precisamente por engordar. Pero le costó mucho... y, aún así, las fotos engañan: "Me costó ponerme delgado. Pero cuánto más me ponía delgado, mejor me sentía y mejor me veía en cámara. La gente dice que estoy muy delgado, que en internet hasta la gente está preocupada... Mido casi dos metros y peso 108 kilos. Suena como si fuera una persona grande".

Por ello, Dave Bautista cuenta cómo ha conseguido perder peso: con un consumo calórico muy, muy, muy estricto. Y más peso que va a perder. "Perderé más peso aún porque me estoy matando. No solo entreno, sino que mis calorías están muy restringidas. Solo 2500 calorías al día. Para mí no es nada. No me estoy muriendo de hambre, pero hago ayuno intermitente. No como entre 3 y 4 horas", respondió. Como vemos, el trabajo ha sido el gran motivo por el que Dave Bautista ha perdido tanto peso.